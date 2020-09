Lauch allzeit beliebt

Lauch kann man das ganze Jahr über ernten und kaufen. Auf den Wochenmärkten und in den Gemüseabteilungen der Supermärkte wird der Lauch immer preiswert und in hervorragender Qualität angeboten. Am besten kaufen Sie regionale BIO Ware.Damit bekommen Sie frisches hochwertiges Gemüse und unterstützen den Bauer in ihrer Region.Das feine und milde Aroma des Lauchs sollte in keiner Gourmetküche fehlen.Lauch ist als Geschmacksträger für Saucen, Suppen, Aufläufe und Salat unverzichtbar.Mit der aromatischen Lauchzwiebel lassen sich viele raffinierte Kreationen in der Küche zaubern. Porree kann als Gewürz dienen, aber auch problemlos als Gemüsebeilage.Ob roh oder gekocht, überbacken oder gebraten - Lauch schmeckt eigentlich immer.Porree ist vielseitig und auch gesund. Schon die alten Griechen, Römer und Ägypter waren begeistert von seiner Wirkung und verzehrten regelmäßig das schmackhafte Gewächs.Kaiser Nero glaubte sogar, dass Porree den Klang seiner Stimme verschönern könnte und verzehrte den Porree regelmäßig in großen Mengen.Lauch enthält viele Vitamine und Mineralien, ist reich an Vitamin C und K. Der Gehalt an Kalium, Magnesium, Eisen und Mangan ist beachtlich. Der Lauch hat auch eine heilende Wirkung bei Bronchialerkrankungen. Bei regelmäßigem Verzehr wird die Nierentätigkeit angeregt und so einer Bildung von Nierensteinen vorgebeugt.Lauch ist eine Zwiebelpflanze mit röhrenförmigen Blättern.Die langen weißen Stauden stammen ursprünglich aus dem tropischen Vorderasien und waren schon in der mittelalterlichen Küche recht begehrt. Die Lauchzwiebel, auch Porree genannt wird heute überall in Europa angebaut. Lauchpflanzen wachsen am besten in einem humusreichen Boden, der nicht zu trocken sein darf. Staunässe sollte man vermeiden.Die Pflanze erreicht eine Wuchshöhe von 60 bis 80 cm und hat keine Zwiebel sondern eine Knolle.Quelle: Salvia sclarea