Lapachotee mindert Hungergefühle

Bereits bei den Indianern und den Inkas aus Peru, Bolivien und Paraguay war Lapacho-Tee als äußerst gesundheitsfördernd bekannt. Man geht davon aus, dass dieser Tee die Anzahl der roten Blutkörperchen steigern kann und genau diese Eigenschaft macht ihn aus gesundheitlicher Sicht so wertvoll. Weiterhin soll dieser Tee aber auch noch antibakteriell, schweiß- und harntreibend, schmerzlindernd, verdauungsfördernd und entschlackend sein, um nur einige der positiven Eigenschaften zu nennen.Außerdem soll Lapacho Tee bei regelmäßigem Trinken beim Abnehmen helfen, was daran liegt, dass er Hungergefühle mindert. Gewonnen wird Lapacho-Tee aus der inneren, roten Rinde des gleichnamigen Baums, der in Südamerika wächst. Nicht umsonst wird dieser Baum von den Indianern schon seit jeher als Baum des Lebens bezeichnet. Der fertige Tee enthält außerdem eine ganz beachtliche Menge an Kalium, Kalzium und Eisen, ist aber frei von Koffein. Was den Geschmack anbetrifft, so ähnelt der Lapacho-Tee dem Rotbuschtee, er schmeckt zudem leicht erdig und dezent nach Vanille. Somit ist er eine ideale Alternative zu Oolong- und Matetee, jedoch ganz ohne Koffein.Erhältlich ist Lapacho-Tee sowohl im normalen Teeladen als auch im Internet in diversen Onlineshops. Um ihn zuzubereiten, verwendet man einen Teelöffel der Lapacho-Rinde und übergießt diese mit kaltem Wasser. Alles im Topf zum Kochen bringen und circa 5 Minuten leicht köcheln sowie danach noch ca. 15 Minuten ziehen lassen - dann ist der Tee trinkfertig. Wichtig ist aber das Abseihen der Rinde, da der Tee sonst leicht bitter werden könnte. Beim Kauf sollte man darauf achten, dass der Tee keine Schwermetalle und Pestizide enthält - ideal wäre es also, wenn er unter natürlichen Bedingungen geerntet wurde. Sogar zur äußerlichen Anwendung wird Lapacho Tee mitunter empfohlen, beispielsweise als Umschlag oder als Zugabe für ein beruhigendes Vollbad.