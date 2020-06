Laktosefreie Milchprodukte

Was genau hat es eigentlich auf sich mit den laktosfreien Milchprodukten, die man immer mehr und immer häufiger im Supermarktregal stehen sieht? Nicht alle Menschen vertragen ohne Probleme den Konsum von Milch. In China beispielsweise leidet fast jeder unter Kuhmilchunverträglichkeit, bei uns in Deutschland sind es vermutlich mittlerweile 15% aller Menschen.Dabei haben die Menschen Probleme damit, die in der Kuhmilch vorkommende Laktose, den Milchzucker, zu verdauen. Dies äußert sich durch verschiedenartige Symptome wie Bauchschmerzen, Übelkeit oder sogar Erbrechen und Blähungen. Bei laktosefreien Milchprodukten - dazu gehören neben der Milch auch Joghurts, Sahne und andere Milchprodukte - ist der Laktosegehalt deutlich niedriger als bei anderen. Leider ist es aber mittlerweile so, dass Hersteller auch solche Produkte gesondert als laktosefrei ausweisen und bewerben, die es von Natur aus ohnehin fast schon sind. Dazu gehören beispielsweise Butter, Hart- und Schnittkäse sowie Parmesan. Der Laktosegehalt liegt hier oft bei unter 1% und wird somit auch von Menschen mit Laktoseintoleranz gut vertragen. Daher ist es meistens gar nicht nötig, auf spezielle laktosefreie Butter oder Käsesorten umzusteigen. Für die Hersteller jedoch bedeutet der Aufdruck "laktosefrei" oftmals ein zusätzliches Verkaufsargument für den Konsumenten.Bei der Herstellung von laktosefreier Milch wird der Milch ein Enzym namens Laktase zugesetzt, welches die enthaltene Laktose innerhalb von 24 Stunden abbaut. Dadurch wird die Milch ganz nebenbei süßer und kann gut also Milch für den Kaffee verwendet werden. Laktosefreie Milch ist in den meisten Fällen nur als H-Milch erhältlich, in wenigen Fällen auch als Frischmilch und als Bioware im Reformhaus. Als laktosefreie Produkte gelten jene Produkte, die weniger als 0,1 Gramm Laktose pro 100 Gramm beinhalten. Wer weiß, dass er unter einer Lasktoseintoleranz leidet, sollte daher am besten versuchen, die einzelnen Lebensmittel vorher auszuprobieren, bevor er gleich von vorneherein auf die gesondert ausgewiesene laktosefreie Variante ausweicht.