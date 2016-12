Lahmacun schmeckt knusprig saftig

Lahmacun, das ist die türkische Variante der Pizza - jeder, der mal am Dönerstand war, wird dies vermutlich dort auch auf der Karte entdeckt haben. Wie bei der italienischen Variante, so besteht auch hier der Boden aus einem dünn ausgerollten Hefeteig, der mit einer würzigen Hackfleischmasse belegt wird. Dazu kommen frische Tomaten und Zwiebeln. Lahmacun ist eine Art Schnell-Imbiss; diese Pizza wird eher weniger vom Teller gegessen als vielmehr aufgerollt und wandert dann im wahrsten Sinne des Wortes von der Hand in den Mund. Übersetzt bedeutet die Bezeichnung Lahmacun so viel wie "Fleisch mit Teig".Wichtig für den typischen Geschmack ist allerdings auch die Auswahl der Gewürze - diese gibt nämlich der Hackfleischmasse den ganz besonderen Geschmack. Das bedeutet, man verendet orientalische Gewürze wie Kreuzkümmel, Paprikamark, Sümak, Knoblauch, Pfeffer und Salz und nach Bedarf auch noch etwas Pul biber, was dem Ganzen eine ganz besondere Schärfe verleiht. Vor dem Servieren und Aufrollen bestreut man den Lahmacun noch mit etwas frischer, klein geschnittener Zwiebel - fertig ist der leckere Imbiss. Natürlich ist es auch kein Problem, Lahmacun zuhause selbst herzustellen. Als Hackfleisch verwendet man am besten Rinderhack, eventuell auch Hackfleisch halb und halb oder Lammhackfleisch.Zuerst fertigt man einen Pizzateig aus den gewohnten Zutaten Wasser, Mehl, Salz, Hefe und Olivenöl. Gut durchkneten und in jedem Fall ausreichend lange gehen lassen. Das Fleisch wird mit Tomatenmark, den Gewürzen sowie etwas Olivenöl vermischt und dann beiseite gestellt. Den gegangenen Teig in gleich große Kugeln aufteilen und auf der bemehlten Arbeitsfläche möglichst flach ausrollen. Nun auf jeden Teigkreis circa einen Esslöffel Hackfleischmasse geben und im vorgeheizten Backofen bei 200°C oder 175°C Umluft circa 10 Minuten lang backen, bis das Fleisch durch ist. Wer will, kann auf diese türkische Pizza auch noch Tomaten- und Gurkenscheiben sowie etwas Vollmilchjoghurt geben, allerdings immer erst nach dem Backen.