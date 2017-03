Lactoseunverträglichkeit - Produkte ohne Milchzucker

Viele Personen leiden unter Lactoseunverträglichkeit und müssen daher aufpassen, was sie essen und trinken. Der Handel bietet daher für diese Personen lactosefreie Lebensmittel an. Diese liegen im Preis um einiges höher, als die normalen Produkte. Doch ist es wirklich notwendig, auf die teuren Produkte zurückzugreifen, wenn man lactoseintolerant ist? Viele Nahrungsmittel enthalten sowieso wenig bzw. gar keine Lactose. Auf jeden Fall sollte man auf normale Milch verzichten, da diese tatsächlich mehr Lactose enthält, als ein Allergiker verträgt, wobei auch in der lactosefreien Milch noch Reste davon enthalten sind. Es gibt bislang noch keine gesetzliche Regelung für die Definition "lactosefrei".Es wird mit lactosefreiem Käse geworben, doch es ist nicht notwendig, diesen zu kaufen. Lange gereifter Käse ist frei von Milchzucker, daher auch für lactoseintolerante Personen geeignet. Ist man sich nicht sicher, ob der Käse Lactose enthält, muss man prüfen, wie viele Kohlehydrate er enthält. Steht auf der Verpackung 0,0 g, so kann dieser bedenkenlos gegessen werden. Viele Betroffene berichten, dass sie Quark und Buttermilch gut vertragen. Eine gewisse Menge an Lactose verträgt jeder. Auf Butter braucht auch kein Patient verzichten, da diese nur eine geringe Menge an Lactose enthält.Reagiert man sehr empfindlich auf Lactose, sind auch verschiedene Gewürzmischungen, Backwaren oder Fertigprodukte ungeeignet. Gerade in Fertigprodukten wird Lactose als Füllstoff verwendet, da er der Mahlzeit eine Cremigkeit verleiht. In Schokolade ist so wenig Milchzucker enthalten, dass man ruhig zum normalen Produkt greifen kann. Allerdings empfiehlt es sich hier, Bitterschokolade zu wählen. Eine komplett lactosefreie Ernährung ruft Kalziummangel und in weiterer Folge Osteoporose hervor. Betroffene müssen nicht immer zum teureren, lactosefreien Produkt greifen. Auch andere Waren beinhalten eine so geringe Menge an Lactose, das diese auch für Allergiker geeignet sind. Ein Blick auf die Angaben auf der Verpackung lohnt sich, denn so spart man Geld.