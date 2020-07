Kumpir - leckere wandelbare Toppings

Kumpir ist ein Begriff aus der türkischen Fast Food Küche. Bezeichnet wird damit ein Gericht aus großen Kartoffeln, die in einem speziellen Ofen gebacken und danach mittig aufgeschnitten werden. Das Innere der Kartoffel wird ausgehöhlt und mit etwas Butter sowie Käse vermischt, dann wieder in die Kartoffel gefüllt.Ursprünglich jedoch stammt Kumpir gar nicht aus der Türkei, man vermutet den Ursprung dieser gefüllten Kartoffel vielmehr in Peru oder in Spanien. Auch die Bezeichnung Kumpir stammt nicht aus der Türkei, sondern aus dem Balkan. Wer jedoch mal Urlaub in der Türkei gemacht hat, der wird wahrscheinlich mit dieser Spezialität dort schon konfrontiert worden sein, da die Kartoffel dort an jedem Imbissstand angeboten wird - hier in Deutschland an den Dönerbuden hingegen noch nicht.Wobei es hier in Deutschland in großen Städten mittlerweile schon das eine oder andere Restaurant gibt, welches ausschließlich Kumpir in allen erdenklichen Variationen anbietet. Auch erste Kumpir-Ketten gibt es schon. Mal abgesehen von den Grundzutaten Kartoffel, Käse und Butter enthält Kumpir in der Türkei auch noch saure Gurken, Sucuk, Würstchen und manchmal Gemüse. Dazu gibt es eine Soße bzw. Mayonnaise, Senf oder Ketchup.Wichtig bei der Herstellung ist der spezielle, 3-stufige Ofen. In den unteren beiden Etagen wird heiß gegart, in der oberen wird die Kartoffel nach dem Garen nur noch warm gehalten. Natürlich kann man dieses Gericht auch zuhause ohne den speziellen Ofen recht einfach herstellen. Hierfür einfach große Kartoffeln in Alufolie wickeln und im Ofen oder auf dem Grill so lange garen, bis sie durch sind - das dauert schon mal, je nach Größe der Kartoffel, bis zu 60 Minuten. Die Haut der Kartoffel sollte möglichst knusprig sein Dann die Kartoffel auf- aber nicht ganz durchschneiden, das Innere wie oben beschreiben herausnehmen, mit den übrigen Zutaten mischen und wieder einfüllen, Soße nach Geschmack dazu geben - fertig!