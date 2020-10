Kumin - ausgesprochen gesund

Kumin ist ein äußerst gesundes Gewürz, welches vor allem in der orientalischen Küche häufig verwendet wird. Das liegt unter anderem daran, dass Kreuzkümmel vor allen in wärmeren Gebieten wächst, bei uns in Europa eher weniger. Dennoch ist Kreuzkümmel auch mit dem uns hier bekannten Kümmel verwandt, der Geschmack jedoch ist eindeutig anders und viel weniger intensiv. Kreuzkümmel wird außerdem nicht wie unser Kümmel hier als ganzes Korn verwendet, sondern vielmehr vor der Verwendung gemahlen.Sein Geschmack ist dezenter und passt zu vielen anderen Gewürzen und Lebensmitteln, während der europäische Kümmel doch einen eher dominanten Geschmack mit sich bringt. Oftmals befindet sich Kreuzkümmel in Gewürzmischungen wie z.B. Curry oder anderen arabischen oder exotischen Mischungen. Wer schon mal an einem Dönerstand einen leckeren Falafel probiert hat weiß, wie gut und aromatisch Kreuzkümmel schmeckt - in den leckeren Kichererbsenbällchen steckt das Gewürz nämlich meistens mit drin. Weiterhin passt er aber auch prima in Chutneys, Couscous, Chili, Fleisch, Gemüse und Fisch. Auch Soßen und Dips können damit bereichert und verfeinert werden.Damit die ätherischen Öle dieses Kümmels nicht vorschnell verfliegen, sollte er immer licht- und luftdicht aufbewahrt werden. Etwas intensiver wird sein Aroma, wenn man die ganzen Samen vor dem Mahlen oder Mörsern kurz in der trockenen Pfanne anröstet. Im Übrigen ist Kreuzkümmel ausgesprochen gesund: wie europäischer Kümmel auch, sorgt er für eine bessere Verdaulichkeit der Speisen, wirkt zudem blutreinigend und krampflösend und soll sich ganz nebenbei auch noch beruhigend auf den Magen-Darm Trakt auswirken.