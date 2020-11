KüRBIS

Kürbiskerne der gesunde Knabberspass für Zwischendurch

Als Knabbersnack sind die leckeren gerösteten Kürbiskerne sehr beliebt und bei Harn- oder Darmbeschwerden bewirken sie manchmal wahre Wunder. Auch bei Prostatabeschwerden werden gerne Kürbiskerne eingesetzt.Der Kürbis wurde aus Amerika in Deutschland und der ganzen Welt eingeführt und als Zierkürbis und Gemüsekürbis angebaut. Mit dem Kürbis verbindet man automatisch das Halloweenfest. Hier werden überall die Kürbisse ausgehöhlt und mit Gesichtern oder Grimassen versehen und ausgestochen, eine Kerze in der Mitte platziert und vor die Tür oder in den Garten gestellt. Lange Zeit sind Kürbisgerichte vergessen worden, jetzt sieht man immer häufiger Rezepte und Kochvorschläge mit Kürbisfleisch zubereitet. Das Fruchtfleisch wirkt Magen schonend, hilft bei Rheuma, Gicht, Herzbeschwerden, Nierenschwäche und Verstopfung. Hierbei kann eine schöne Kürbissuppe, die auch den Stoffwechsel fördert sehr hilfreich sein.Die Erntezeit des Kürbisses ist vom September bis November und Kürbisse werden auf Feldern oder in Gärten angebaut. Eine Kürbisplantage ist leicht zu erkennen, denn die rauen Kürbisblätter sind nicht selten über 50 bis 60 cm breit und die Triebe bis zu 8 m lang. Normalerweise werden Kürbisse 1 kg bis 10 kg schwer. Das kommt immer auf die Sorte an. Kürbiszüchtern ist es auch schon gelungen, ihre Lieblinge bis zu 500 kg schwer zu züchten. Die Zuchtergebnisse werden dann nicht selten auf speziellen Veranstaltungen stolz zur Schau getragen.Das allseits beliebte Kürbiskern-Öl ist kaum noch in der Küche wegzudenken. Das Öl sollte man stets kalt verwenden, da es sonst bitter schmeckt, weil bei Wärme die Aromen und somit die Inhaltsstoffe verderben. Eine Lagerung im Kühlschrank, bei einer nicht angebrochenen Flasche, sollte einen Zeitraum von 12 Monaten nicht überschreiten. Besonders gern wird das Kürbiskern-Öl zur Zubereitung von Salaten verwendet, welches sich durch seinen besonderen aromatischen Geschmack auszeichnet.Das Fruchtfleisch wird gern in Suppen, Kuchen und Brot verarbeitet und ist durch den Reichtum an Mineralstoffen und natürlich auch an Vitaminen sehr gesund.