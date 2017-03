Kräuterwanderungen lohnen sich

Als Wildkräuter bezeichnet man Pflanzen, die nicht vom Menschen kultiviert werden und nicht durch Züchtungen verändert worden sind. Sie wachsen im Wald, an Wegrändern, auf Wiesen und in Parkanlagen und tragen das gesamte Spektrum an Vitalstoffen, Mineralien, Spurenelementen und sekundären Pflanzenstoffen ursprünglicher Wildpflanzen in sich. Viele Wildkräuter sind essbar, sie können in Salaten, Suppen, Pestos oder Gewürzmischungen verwendet werden oder zu Smoothies oder Tee verarbeitet werden. Andere Wildkräuter sind hervorragende Heilpflanzen und finden in Cremes, Salben und Tinkturen Verwendung.Wildkräuter, die einjährige oder mehrjährige Pflanzen sein können, siedeln sich meist von alleine an; sie gedeihen oftmals am besten auf mageren Böden und sind wahre Überlebenskünstler. Wer wild wachsende Kräuter in seinem Garten ansiedeln möchte, kommt bei ihrer Aufzucht in der Regel ohne Insektizide und Fungizide aus, da sie so gut wie nie von Schädlingen oder Pilzkrankheiten befallen werden. Auch die Verwendung von synthetischen Düngemitteln sollte man bei Wildkräutern unterlassen, da diese ein schnelles Wachstum und eine hohe Wassereinlagerung bewirken, was zu einer geringeren Nährstoffdichte führt. Wildkräuter sind von Natur aus robust und widerstandsfähig.Der Vitamin- und Mineralstoffgehalt wilder Kräuter lässt Kulturgemüse weit hinter sich. So enthält die Brennessel zum Beispiel 7,8 Milligramm Eisen pro 100 Gramm im Vergleich zu 1,9 Gramm beim Grünkohl. Ihr Gehalt an Vitamin C beträgt 333 Milligramm und der von Gänse-Fingerkraut sogar 402 Milligramm. Beim Grünkohl sind es dagegen nur 105 Milligramm und bei Rosenkohl und Brokkoli jeweils 114 Milligramm pro 100 Gramm Gemüse. Auch enthalten Wildkräuter durchschnittlich mehr als die dreifache Menge an Protein im Vergleich zu Kulturgemüse.Zu den sekundären Pflanzenstoffen - auch bioaktive Pflanzenstoffe genannt - in Wildkräutern gehören unter anderem Bitterstoffe, die eine gesunde Darmflora fördern und Pilzinfektionen vorbeugen. Des Weiteren finden sich hohe Konzentrationen an Flavonoiden, von denen die meisten als Antioxidantien wirksam sind und die Zellen vor dem Angriff freier Radikaler schützen. Gerbstoffe hemmen Entzündungen und vertreiben Viren und Bakterien. Wer sich auf Kräuterwanderungen, in Büchern oder im Internet über Wildkräuter informiert, wird im eigenen Garten vielleicht eher mal ein Auge zudrücken, bevor er vermeintlichem "Unkraut" den Garaus macht.