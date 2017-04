Kräuterseitlinge - mit leckerem Waldaroma

Er ist ein feiner Kulturpilz, der geschmacklich sehr an den Steinpilz erinnert, jedoch im Gegensatz zu diesem nicht nur saisonal, sondern das ganze Jahr über erhältlich ist. Außerdem ist er preisgünstiger aber dennoch genauso fein und lecker im Geschmack. Sogar vom Aussehen her und auch in Bezug auf seine Konsistenz könnte er fast mit dem Steinpilz verwechselt werden, hat er doch einen ähnlich dicken, braunen Hut und einen weißen Stiel.Verwandt ist der Kräuterseitling jedoch mit den Austernpilzen. Im Vergleich zu den deutlich kleineren, aber ebenfalls ähnlichen Champignons ist er viel aromatischer. Die Kräuterseitlinge, die hier im Handel zu finden sind, stammen fast ausschließlich aus der Zucht, da sie für ein optimales Gedeihen besondere klimatische Bedingungen benötigen. Der Vorteil von Kräuterseitlingen neben dem angenehmen Geschmack liegt auf der Hand: Sie haben ausgesprochen wenig Kalorien und sind dennoch durch die darin enthaltenen Vitamine B3 und B5 sowie viel Eiweiß richtig gesund. Trotz der wenigen Kalorien halten sie sehr lange satt, was sie vor allem bei einer Diät zum idealen Lebensmittel macht.Einmal eingekauft, halten sie sich im Gemüsefach des Kühlschranks in ein feuchtes Tuch gewickelt circa 8 Tage lang, besser ist es aber immer, wenn sie relativ schnell verbraucht und verzehrt werden. Putzen muss man sie vor dem Verzehr quasi nicht, genauso wenig wie waschen. Sollte sich Schmutz daran befinden, kann man diesen einfach vorsichtig mit einer weichen Bürste entfernen. Was die Verwendung anbetrifft, so können Kräuterseitlinge zum einen roh genossen werden, zum Beispiel in Salaten oder dünn gehobelt als Carpaccio. Aber natürlich kann man sie auch in der Pfanne braten, dünsten oder kochen und im Grunde genommen einfach als Ersatz nehmen bei Rezepten, in denen das Verwenden von Steinpilzen oder Champignons vorgesehen ist.Sehr lecker schmecken sie in Pilzpfannen, zu kurzgebratenem Fleisch, in Gemüsegerichten oder auch im Risotto. Auch Rösti, Suppen und Ragouts lassen sich prima mit Kräuterseitlingen herstellen, der Vorteil dabei ist, dass dieser Pilz nicht schwammig wird, sondern seine etwas festere Konsistenz beibehält. Ein echter Allrounder, dieser Speisepilz!