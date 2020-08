Kräuterlikör - selbst herstellen

Kräuterliköre gibt es viele verschiedene, bekannte und weniger bekannte. Zu den wohl am meisten bekannten Kräuterlikören zählen Jägermeister, Ramazzotti und Magenbitter. Voraussetzung, um Likör genannt werden zu dürfen, ist ein Zuckergehalt von mindestens 100 Gramm pro Liter. Weiterhin gibt es auch noch die so genannten Bitter, die die Verdauungstätigkeit unterstützen sollen. Als Bitter dürfen sie aber nur dann bezeichnet werden, wenn der Alkohol mindestens bei 15% liegt.Man kennt Kräuterlikör auf der ganzen Welt und hergestellt wird dieser zum Teil abhängig von der Herkunft bzw. dem Land, in dem er produziert wird. Viele Unternehmen haben für ihren "eigenen" Likör eine ganz spezielle Geheim-Rezeptur, die niemals verraten wird und somit den ganz speziellen Geschmack des jeweiligen Getränks ausmacht.Problemlos kann Kräuterlikör jedoch auch zuhause selber hergestellt werden. Als Alkoholgrundlage bietet sich Wodka oder Korn an. Weiterhin benötigt werden verschiedene Kräuter, ganz nach Geschmack können dies beispielsweise Salbei, Pfefferminze, Kamille, Rosmarin oder Thymian sein; dazu 800 - 1000 g Zucker und die abgeriebene Schale einer Bio-Zitrone. Zuerst wird in ein gut verschließbares Gefäß der Alkohol und der Zucker gegeben, dazu je einen Esslöffel der verschiedenen Kräuter. Am Schluss die abgeriebene Zitronenschale zufügen - das war´s eigentlich schon, zumindest vorerst. Diese Mischung muss nämlich immer mal wieder geschüttelt oder umgerührt werden und sollte circa 4 Wochen lang durchziehen. Nach dieser Zeit wird die Flüssigkeit durch ein engmaschiges Sieb oder noch besser durch ein Baumwolltuch oder einen Kaffeefilter gegeben und dann in mehrere kleine dunkle Flaschen gefüllt.Der Likör hält sich - vorausgesetzt, die Flaschen waren sauber - auf diese Art und Weise mehrere Jahre lang. Ideal zum Verschenken oder zum selber Trinken nach einem üppigen Mahl, wenn der Magen mal wieder signalisiert, dass das Essen zu viel des Guten war.