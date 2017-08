Kräuterküche -nouvelle cuisine

Was wäre nur eine gute Küche ohne die ganze Vielfalt an Kräutern, die uns zur Verfügung stehen? Wahrscheinlich nicht mal einen Bruchteil so gut wie mit. Die unterschiedlichsten Kräuter begegnen uns in fast allen Gerichten und einige davon sind so typisch, dass das jeweilige Gericht ohne genau diese Kräuter vermutlich ganz anders schmecken würde. Die Kräuter machen viele Gerichte nämlich genau zu dem, was sie sind: einzigartig. So zum Beispiel das klassische Caprese, welches aus Tomaten- und Mozzarellascheiben besteht. Ohne Basilikum unvorstellbar, nein, sogar ein echtes No-go. Gurkensalat oder Fisch ohne Dill? Frühlingsquark ohne Schnittlauch? Pizza ohne Oregano? Schwer vorstellbar.Wer kreativ und aromatisch kochen will, sollte daher immer einen gewissen Vorrat an Kräutern greifbar haben. Am einfachsten ist die Lagerhaltung natürlich mit getrockneten Kräutern. Schmackhafter, gesünder und noch aromatischer (bis auf wenige Ausnahmen) hingegen sind frische Kräuter. Wer eine reichhaltige Kräuterküche zur Verfügung haben will, der sollte beispielswiese auf der Küchenbank, im Wintergarten, auf der Terrasse, dem Balkon oder aber im Garten die wichtigsten und gängigsten Kräuter am besten im Topf selber großziehen. So ist das entsprechende Kraut jederzeit zur Ernte bereit.Wer doch ab und zu gerne mal etwas ausgefallener kocht und würzt, der sollte an einer speziellen Kräuterwanderung teilnehmen, die immer wieder von verschiedenen Institutionen in Feld, Wald und Wiese angeboten werden. Denn die Kräuterküche gibt natürlich noch viel mehr her als nur Dill, Schnittlauch, Salbei und Co. Wer erst mal weiß, welches Kraut wogegen gewachsen ist bzw. sich wofür verwenden lässt, kann die verschiedenen Kräuter nämlich auch noch viel universeller einsetzen. Kochen mit Kräutern macht nicht nur Spaß und schmeckt hervorragend, es ist auch gesund. Denn die allermeisten Küchenkräuter sind richtige Fitmacher und beinhalten eine ganz beachtliche Menge an Vitaminen, so wie beispielswiese die Petersilie sehr viel Eisen und Vitamin C enthält.