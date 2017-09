Kräuterheilkunde - Pflanzen selbst sammeln

Der Garten der Natur hält für so manches Leiden ein wirksames Kraut bereit. Das Wissen um die Nutzung von Heilpflanzen war lange Zeit in Vergessenheit geraten, rückt jedoch seit einigen Jahren wieder verstärkt in den Mittelpunkt des Interesses. Denn nicht immer möchte man bei gesundheitlichen Beschwerden gleich zu chemischen Mitteln der Pharmaindustrie greifen. Das ist auch gar nicht nötig.Der große Vorteil pflanzlicher Heilmittel besteht darin, dass sie sich mit Ausnahme weniger Stoffe nicht im Organismus ablagern und keine schädlichen Nebenwirkungen hervor rufen. Auch die Pharmaindustrie hat das große Potenzial der Heilpflanzen wieder entdeckt und weiß es für sich zu nutzen. In großen Plantagen werden traditionelle Heilpflanzen gezüchtet, wobei man sich jedoch auf eine beschränkte Anzahl von Pflanzensorten konzentriert. Einigen Pflanzen dagegen, die sich traditionell bewährt haben, wird kaum Beachtung geschenkt. Kräuterfrauen und Volksheilkundler haben das Wissen um die ihnen innewohnenden Heilkräfte aber bewahrt.Viele Pflanzen und Heilkräuter kann man mit dem notwendigen Wissen um ihre Wirkung selbst sammeln, dabei ist jedoch einiges zu beachten. Man sollte nur an trockenen Tagen sammeln und zwar am besten vormittags. Dann ist der Morgentau abgetrocknet und der Gehalt an ätherischen Ölen wird noch nicht von der Mittagssonne negativ beeinflusst. Die gesammelten Kräuter und Pflanzenteile sollten am besten in einem Korb oder in einem Stoffbeutel transportiert werden, keinesfalls in einer Plastiktüte oder einem metallenen Behälter. Man sollte darauf achten, nicht verschiedene Pflanzenarten zusammen in den Korb zu legen, um Verwechslungen auszuschließen. Auch sollte man nie in der Nähe von stark befahrenen Straßen oder gedüngten Feldern Kräuter sammeln, da sie zu sehr von Schadstoffen belastet sein könnten. Weiterhin sollte man nur soviel Pflanzen sammeln, wie man wirklich braucht, und an einem Standort immer einen Teil des Bestandes stehen lassen, damit die Pflanzen sich weiter vermehren können.Vor dem Weiterverarbeiten sind die Pflanzen gründlich zu trocknen, das geschieht am besten an einem hellen und trockenen Ort, an dem sie aber nicht direkt der Sonne ausgesetzt sind. Je nach Pflanzenart breitet man sie locker auf einem Tuch aus oder hängt sie zum Trocknen auf. Die Pflanzenteile sind völlig durchgetrocknet, wenn sie beim Reiben zwischen den Fingern leicht knistern.