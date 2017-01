KRÄUTER HELFEN BEI MAGEN-DARM-BESCHWERDEN

Kräuter - Gesundes aus der Natur

Fast jedes Gericht kann man mit frischen Kräutern zu einem echten Gaumenschmaus machen. Doch Kräuter können nicht nur den Geschmack eines Gerichts heben, die meisten Kräuter sind dazu auch noch richtig gesund.Kräuter aus dem GartenViele Kräuter, die in heimischen Gärten wachsen, können als Küchengewürze verwendet werden. Die meisten wissen jedoch nicht, dass fast alle Kräuter - von Anis bis Wiesensalbei - eine heilende Wirkung haben. Anis beispielsweise schmeckt nicht nur in Plätzchen hervorragend, es hat auch eine entspannende, krampflösende und antibakterielle Wirkung. Anis hilft bei Husten, Kopfschmerzen und Schlafstörungen.Auch Dill schmeckt nicht nur köstlich in Salaten und Soßen, er wirkt unter anderem auch gegen Magenbeschwerden, Schlaflosigkeit und Menstruationsbeschwerden. Die Wirkungen vom Dill sind übrigens denen von Fenchel, der mit dem Dill verwandt ist, sehr ähnlich.Für die deftige Küche wird häufig Majoran verwendet. Und auch dieses Kraut hat verschiedene heilende Wirkungen. Majoran wirkt unter anderem antibakteriell, schleim- und krampflösend sowie beruhigend und harntreibend. Majoran kann zum Beispiel bei Erkrankungen im Magen- Darmbereich, bei Husten und Schnupfen, bei Kopfschmerzen oder zur Wundheilung (äußerliche Anwendung) angewendet werden.Exotische KräuterNicht nur die heimischen Kräuter schmecken lecker und wirken gegen die unterschiedlichsten Beschwerden, auch die Kräuter, die hier nicht heimisch sind, haben es durchaus in sich. Bekannte exotische Küchenkräuter sind zum Beispiel Kümmel, Nelken, Lorbeer und Pfeffer. All diese Kräuter sind als Gewürze nicht mehr wegzudenken, haben aber auch heilende Wirkungen.Die Blätter des Lorbeerbaumes haben zum Beispiel eine verdauungsstärkende Wirkung und helfen bei allerlei Frauenbeschwerden. Auch Nelken wirken verdauungsfördernd. Außerdem sind Nelken sehr gut bei Zahnbeschwerden und als Salbe auch hilfreich bei Beschwerden im Rücken oder Muskulatur. Kümmel wirkt sich ebenfalls positiv auf den gesamten Verdauungstrakt aus und lindert zum Beispiel Darmkrämpfe. Und Pfeffer ist wahrscheinlich das beliebteste Gewürz mit heilender Wirkung. Auch Pfeffer wirkt verdauungsfördernd, hilft aber auch bei Halsbeschwerden und Fieber.