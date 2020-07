GEWüRZE

Koriander beruhigt nicht nur die Nerven

Der botanische Name von Koriander ist Coriandrum sativum und zählt zu der Familie der Doldenblütler. Da Koriander ein sehr altes Gewürz ist, verwundert es nicht, dass es bereits im Alten Testament namentlich erwähnt wurde. Der aus Vorderasien stammende Koriander hat sich bereits ganz zu Anfang über dem Mittelmeerraum verteilt. So fand man bei Graböffnungen der Pharaonen den damals wertvollen Koriandersamen. Weiterhin wurde der Koriander auch bei den Römern und Griechen verwandt. Diese würzten hiermit ihren Wein. Die Weiterverbreitung erfolgte dann auch über die Römer nach Mitteleuropa. In Mitteleuropa wurde der Koriander unter anderem als Aphrodisiakum und als Mittel zur Bekämpfung von Läusen und Flöhen eingesetzt.Durch seinen einmaligen Eigengeruch erhielt der Koriander auch seinen Namen. Kori steht im Griechischen für das Wort Wanzen. Riecht man an dem Koriander, so gibt dieser einen eindeutigen Wanzengeruch ab.Als Heilkraut wird der Koriander ebenfalls eingesetzt. Hier hat er, durch die in ihm befindlichen ätherischen Öle, eine beruhigende Wirkung auf das Nervensystem sowie den Magen- und Darmbereich. Durch das Anregen der Darmmuskulatur fördert der Koriander somit den Abgang von Winden und ist blähungstreibend.Verwendet man Koriander zum Würzen von Speisen, so passt er zu Fleischgerichten wie zum Beispiel Schwein, Lamm und Ziege jedoch ebenso gut zu Fischgerichten. Weiterhin ist der Koriandersamen in der Weihnachtsbäckerei zu finden. Hier werden Lebkuchen, Printen und Spekulatius gewürzt. Auch das beliebte Lebkuchengewürz beinhaltet Koriander. Möchte man den Koriander zu Hause lagern, so sollte das immer luftdicht und in einem dunklen Gefäß geschehen. Licht und Feuchtigkeit hingegen würden den Koriander zerstören und den Geschmack verfälschen. Bevor man den Koriandersamen mit dem Mörser zerstößt oder ihn in einer Mühle mahlt, empfiehlt es sich den Samen vor Gebrauch leicht anzurösten. Dieses verleiht dem Koriander seinen einmaligen Geschmack und die in ihm enthaltenen ätherischen Öle kommen voll zum Einsatz.Wer den Koriander selbst anpflanzen möchte, sollte diesen ab März in einem Treibhaus oder einem warmen Platz im Haus vortreiben. Ab dem Monat Mai können dann die vorgetriebenen Pflanzen im Garten vereinzelt werden. Korianderpflanzen lieben einen sonnigen Standort und bevorzugen einen kalkhaltigen Boden. Die reifen Koriandersamen sollten dann ab August geerntet werden. Am Besten lösen sich die Samen in den frühen Morgenstunden. Da der Koriander eine einjährige Pflanze ist, muss sie jedes Jahr von Neuem ausgesät werden.