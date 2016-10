Konservierungsstoffe nicht immer harmlos

Konservierungsstoffe oder Konservierungsmittel dienen vor allem der Konservierung von Lebensmitteln. Sie verlängern deren Haltbarkeit, indem sie das Wachstum von Mikroorganismen wie Bakterien, Hefe- und Schimmelpilzen hemmen und den von ihnen verursachten Verderb hinaus zögern. Da Konservierungsstoffe zu den Zusatzstoffen gehören, sind sie gesondert zu kennzeichnen. Auf Speisekarten von Restaurants oder Imbissen findet man derartige Kennzeichnungen in Form von Sternchen oder Zahlen beispielsweise für Mayonnaise. Die Zeichen weisen auf die Zusatzstoffe hin, die bei der Herstellung verwendet wurden. Diese Angaben sind nicht für alle Menschen von Interesse, wer jedoch auf diese Stoffe allergisch reagiert, ist auf die Deklaration angewiesen.Auch auf Lebensmittelpackungen müssen verwendete Konservierungsstoffe ausgewiesen sein. Und es sind längst nicht nur Frischwaren wie Wurst oder Schinken, deren Haltbarkeit mit Hilfe der Zusatzstoffe verlängert wird. Auch in Tütensuppen und Fertiggerichten stecken Konservierungsstoffe, denen wie anderen Zusatzstoffen auch jeweils eine E-Nummer zugeordnet ist. Neben dieser müssen auf Lebensmittelverpackungen die Gattungsbezeichnungen und die Namen der enthaltenen Stoffe deklariert werden.Die Wirksamkeit von Konservierungsstoffen steht im Zusammenhang mit ihrem pH-Wert. Benzoesäure und Sorbinsäure sind im sauren Bereich wirksam, Ameisensäure sogar im stark sauren Bereich. Ihr Anwendungsgebiet ist vorrangig der Einsatz gegen Hefen und Schimmelpilze. Schwefeldioxid und Sulfite dagegen wirken nicht nur antimikrobiell, sondern darüber hinaus auch antioxidativ und enzymhemmend. Somit verfügen sie außer über die Fähigkeit, Bakterien zu hemmen, die durch ein Enzym hervorgerufene Bräunung von Obst zu unterdrücken.Kochsalz, Zucker und Essigsäure werden übrigens nicht zu den Konservierungsstoffen gezählt. Auch sind Desinfektionsmittel keine Konservierungsstoffe, da sie mikrobiozid wirken. Das heißt, sie führen zu einer schnellen Vernichtung von Mikroorganismen, während Konservierungsstoffe sich lediglich hemmend auf das Wachstum und die Vermehrung auswirken. Außer in Lebensmitteln können Konservierungsstoffe auch in Kosmetika und Tabakerzeugnissen enthalten sein. Auch in diesen Fällen unterliegen sie der Zusatzstoff-Zulassungsverordnung. Zugelassene Konservierungsstoffe sind grundsätzlich als unbedenklich eingestuft worden, können bei einigen Menschen aber dennoch zu Problemen wie Ekzemen, Hautausschlag oder Asthma führen. Darum ist ihre Kennzeichnungspflicht so bedeutend.