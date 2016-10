Kokossoße - die exotische Note

Kokos-Soße gibt es in süßer und in pikanter Art. Letztere kommt häufig in der asiatischen Küche zum Einsatz, die süße Variante passt zu Nachtischen, Eiscreme oder zu Milchreis. Kokos passt prima zu diversen Gemüse- und Obstsorten und ist eine gesunde Alternative zu Milchprodukten wie Sahne oder Creme fraiche. Gerade bei Wokgerichten ist Kokossoße fast immer passend, hierfür wird einfach Gemüse nach Geschmack und Belieben im Wok gegart und danach alles mit Kokosmilch abgelöscht.Für eine leckere, würzige und sämige Soße fügt man noch nach Wunsch verschiedene Gewürze wie Chili, Knoblauch, Kreuzkümmel, Koriander, Ingwer und Limettensaft hinzu. Auch fertige Chilipasten können dem Gericht zugegeben werden, so wird die Kokossoße etwas dicklicher. Übrigens passen auch Erdnüsse wunderbar zu Kokos - entweder als ganze Nüsse hineingeben oder in Form von Erdnussbutter.Super lecker ist die folgende Kokos-Soße mit Curry; ideal für vegetarische Gerichte aber auch für alles mit Fleisch oder Fisch. In einem Topf etwas Öl erhitzen und geriebenen Ingwer sowie ein bis zwei Esslöffel fertige Currypaste anschwitzen. Nun eine Dose Kokosmilch und dieselbe Menge an Gemüsebrühe hinzufügen und etwas einkochen lassen. Alles mit Koriander und Currypulver würzen, Zitronensaft und etwas braunen Zucker hinzugeben und bei Bedarf mit etwas Speisestärke andicken. Wer will, würzt noch mit Salz, Pfeffer und Chili. Super passt diese Soße zu jeglicher Art von Gemüse in Kombination mit Reis. Kokossoße passt übrigens auch prima zu Nudeln.Zwar hat Kokosmilch ziemlich viele Kalorien, die darin enthaltenen Fette sind jedoch gesund und wertvoller, als wenn man vergleichsweise tierische Sahne nehmen würde. Für Kokos-Soße kann man sowohl Kokosmilch aus der Dose, vom Block als auch Kokosmus aus dem Glas verwenden, welches allerdings noch mit Wasser gestreckt werden muss. Letzteres ist das pure Mus, welches aus der Kokosnuss gewonnen wurde, daher relativ teuer, im Geschmack aber auch hervorragend und hochwertig, weil ohne Zusatzstoffe hergestellt.