Kokosmehl sehr figurfreundlich

Kokosmehl - so etwas gibt es? Die meisten von uns kennen das gesunde und geschmackvolle Mehl aus der Kokosnuss tatsächlich noch nicht. Dabei hat es durchaus seine Vorteile: Kokosmehl ist völlig glutenfrei und eignet sich somit prima für Menschen mit empfindlicher Verdauung. Zugleich ist es aber fettarm und cholesterinfrei. Hergestellt wird Kokosmehl aus dem getrockneten Fleisch der Kokosnüsse, wobei bei der Herstellung ein Großteil des Fetts entfernt wird. Deswegen ist die Verwendung von Kokosmehl auch figurfreundlich und bei einer Diät zu empfehlen, gleichzeitig regt es sogar nach dem Verzehr den Stoffwechsel an.Kokosmehl kann man zum Backen, für Soßen, Desserts und vieles andere mehr verwenden. Zudem enthält Kokosmehl wichtige Aminosäuren und viel pflanzliches Eiweiß. Positiver Nebeneffekt wenn man mit Kokosmehl bäckt ist der, dass der Geschmack des Mehls schon ganz leicht süßlich ist, was bedeutet, dass man sogar mit weniger Zucker auskommt. Die damit hergestellten Backwaren bekommen gleichzeitig ein feines und intensives Aroma. Allerdings sollte man bei der Verwendung von Kokosmehl beachten, dass es eine enorm hohe Saugkraft besitzt. Genau diese Eigenschaft sorgt dafür, dass es sich ideal eignet, um damit Soßen zu binden. Die Konsistenz ist aber im Gegensatz zu anderen Mehlen sehr fein.Allerdings ist beim Backen mit Kokosmehl zu beachten, dass man bei Standardrezepten niemals die ganze angegebene Menge an Mehl einfach durch Kokosmehl ersetzen kann - das funktioniert deswegen nicht, weil dem Kokosmehl das Gluten fehlt - eine wichtige Eigenschaft zum Backen. Bis zu 1/3 der angegebenen Mehlmenge jedoch lässt sich bei den meisten Rezepten gut durch Kokosmehl ersetzen. Es gibt aber auch völlig glutenfreie Rezepte, bei denen ausschließlich Kokosmehl, dann aber in Verbindung mit anderen Zutaten verwendet wird. Wegen des eher süßlichen Geschmacks eignet es sich aber vorwiegend für Süßgeback und eher nicht für Herzhaftes.Kokosmehl lässt sich problemlos bis zu einem Jahr aufbewahren und erhältlich ist es zumindest im Moment nur im Naturkostladen oder aber im Internet. Allerdings ist es um einiges teurer als das "normale" Weizen- Dinkel- oder Roggenmehl, was man überall im Handel kaufen kann.