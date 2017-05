OBST

Köstliche Süßkirschen -vitaminhaltige Erfrischung

Die erste Kulturform unserer Süßkirsche stammt vermutlich aus der Schwarzmeerregion. Heute ist sie in vielen Kleingärten zu finden, weil sie nicht nur süß und knackig schmeckt, sondern auch viele Vitamine liefert.Süßkirsch-Sorten gibt es verschiedene. Sie lassen sich vor allem durch die Größe, Farbe und Form der Früchte unterscheiden. Neben der roten Kirsche gibt es auch hellrote, gelb-rote oder dunkelrote. Auch in der Reifezeit sind Unterschiede erkennbar. Einige Sorten reifen früh, andere mittelspät oder spät.Wer einen Süßkirschbaum im Garten pflanzen möchte, der sollte beachten, dass diese Bäume sehr groß werden. Haben Sie weniger Platz, greifen Sie auf die neueren Züchtungen kleinkroniger Bäume zurück.Die Süßkirschen blühen strahlend weiß im Frühjahr. Ab Juni bis Ende Juli können dann die knackigen süßen Früchte geerntet werden. Achten Sie darauf, dass Sie Kirschen immer mit Stiel pflücken - nutzen Sie ggf. eine Schere. Bei einer Temperatur von 0 bis 2°C lassen sich Süßkirschen etwa 2 Wochen lagern. Sortieren Sie vorher Früchte mit Mängeln aus. So vermeiden Sie Schimmelbefall.Süßkirschen lassen sich sehr gut einfrieren. Sie sind für Kompott, Gelee, Marmeladen, Kuchen oder das Einlegen in Alkohol geeignet. Durch den geringen Anteil an Fruchtsäure kann man sie mit säuerlichen Früchten, wie der Stachelbeere, sehr gut kombinieren.Für einen Kirschlikör waschen und entsteinen Sie 250 g Kirschen. Zerstoßen Sie einige Kirschkerne und geben Sie beides mit 200 g weißen Kandiszucker, 1 Stange Zimt, 1 Teelöffel Orangenschale, 1 Nelke, 1 Prise Salz und 1 Flasche Korn oder Wodka in ein gut verschließbares Gefäß. Alles etwa 10 Wochen ziehen lassen, regelmäßig umrühren oder schütteln. Ist der Zucker völlig aufgelöst, wird der Aufgesetzte durch ein feines Sieb oder Leinentuch gefiltert und in Likörflaschen abgefüllt.