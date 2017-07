VITAMINE

Königlich, köstlich und kugelrund - kein Sommer ohne Renekloden

Bei den Renekloden handelt es sich um Edel-Pflaumen, die vorrangig im mittleren und südlichen Europa sowie in Asien angebaut wird. Sie gehören zu den Rosengewächsen. Der lateinische Name lautet Prunus domestica.Renekloden wachsen auf sparrigen und dornenlosen Bäumen. Im ersten oder zweiten Jahr beginnen die Zweige zu verkahlen. Die weißen Blüten verfügen über fünf Blütenblätter und zeigen sich von April bis Juni. Die ca. drei bis fünf Zentimeter großen Früchte können von Juli bis September geerntet werden. Die Früchte sind typischerweise grüngelb bis gelb. Es gibt jedoch auch einige Sorten, die grünlich-violett oder sogar rot sein können. Sie sind sehr saftig und beherbergen einen kugeligen Steinkern.Beliebt sind Renekloden durch ihren sehr süßen Geschmack. Dadurch eignen sie sich nicht nur sehr gut zum Backen. Sie können auch hervorragend eingemacht werden. Auch zur Herstellung von Gelees und Marmeladen sind Renekloden sehr gut geeignet.Die runden Früchte sind jedoch nicht nur sehr süß und köstlich. Sie sind auch gesund und liefern wichtige Vitamine. 100 Gramm der Früchte haben ca. 48 Kalorien. Dabei sind sie reich an Provitamin A, das gut für die Augen ist, und verschiedenen Vitaminen der B-Gruppe. Sie bieten eine verdauungsfördernde Wirkung und können die Tätigkeit des Darmes regulieren.Genauso wie die Artgenossen - die Pflaumen - eignen sich Renekloden sehr gut für einen Blechkuchen. Auf Hefe- oder Brandteig gelegt und im Ofen gebacken wird aus den süßen Früchten ein leckerer Kuchen. Dazu einfach einen Klecks Schlagsahne reichen und der Kaffeeklatsch ist perfekt. Außerdem sind Renekloden sehr wandelbar. Sie harmonieren durch ihre Süße sehr gut mit anderen Früchten, die nicht so süß sind. Dazu gehören zum Beispiel Sauerkirschen. Eine Marmelade aus Sauerkirschen und Renekloden wird zu einem echten Gaumenschmaus. Allzu viel Zucker ist dafür nicht nötig.Wie es bei fast jedem Obst der Fall ist, schmecken Renekloden frisch geerntet am Besten. Das Einzuckern, wie es für Erdbeeren, Johannisbeeren oder anderes Beerenobst üblich ist, ist für Renekloden nicht geeignet.