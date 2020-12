Köfte - würzige Spezialität

Unter Köfte versteht man nichts anderes als eine leckere, würzige, türkische Variante der uns bekannten Frikadellen. Sie können die Form von Fladen haben, manchmal werden sie aber auch als Bällchen oder als Rollen angeboten. Das dafür verwendete Fleisch ist zumeist Lamm oder Rind, mitunter auch beide Sorten gemischt. Aber nicht nur in der Türkei sind Köfte eine beliebte und typische Spezialität, man isst sie in der ganzen orientalischen Küche gerne, in Afrika genauso wie im arabischen Raum oder auch in Indien. Sie haben zudem eine gewisse Ähnlichkeit mit den im Balkan bekannten Cevapcici.Weiterhin wird unterschieden zwischen verschiedenen Köfte-Arten, manche werden mehr gewürzt, andere weniger und wieder andere bestehen aus zerkleinertem Fleisch anstatt aus Gehacktem. Als typische Gewürze verwendet man für Köfte fast immer Salz und Pfeffer, Paprika Zimt und Koriander, weiterhin Oregano oder auch mal Nelken. Im Gegensatz zu den Frikadellen hier verwendet man für Köfte eher selten Ei oder Brot zum Binden des Hackfleischteigs, nur manchmal wandert auch ein bisschen Käse in die Fleischmasse mit hinein.Unter Cig Köfte versteht man eine Variante, die aus rohem Fleisch besteht, welches mit Bulgur, Zwiebeln, Knoblauch und einigen anderen scharfen Gewürzen vermischt wird. Immer beliebter wurde in den letzten Jahren die vegetarische Variante der Cig Köfte - diese betest ausschließlich aus Bulgur, manchmal noch in Kombination mit Kartoffeln und ebenfalls sehr scharf gewürzt. Aufgrund der Problematik von rohem Hackfleisch muss Cig Köfte in der Türkei im Straßenverkauf sogar ausschließlich in der vegetarische Variante verkauft werden. Köfte kann man entweder mit Reis und Gemüse, mit gebratenen Kartoffeln oder Pommes oder auch in Kombination mit Fladenbrot und Joghurtsoße genießen. Dazu passt ein grüner Salat.