Kochsalz - richtig salzen

Kochsalz - die chemische Bezeichnung dafür ist Natriumchlorid - ist das beliebteste und am häufigsten verwendete Speisesalz. Allerdings muss man dabei bedenken, dass Kochsalz eigentlich kein reines Salz ist, sondern vielmehr ein Industrieprodukt und somit nicht unbedingt als gesund zu erachten. Im Klartext bedeutet das, dass vom gewonnenen, natürlichen Salz immerhin 82 von 84 Elementen entfernt werden und am Schluss nur noch Natrium und Chlorid übrigbleiben - das uns bekannte Kochsalz. Auch muss man zwischen Koch-, Speise- und Tafelsalz unterscheiden.Im Übrigen hat Kochsalz nicht den Namen, wie man annehmen könnte, weil man es zum Kochen verwendet, sondern weil beim Herstellungsprozess zur Kochsalz-Gewinnung das Wasser gekocht wird, was heute in geschlossenen Verdampfern in Solebetrieben geschieht. Nur eine ganz geringe Menge des so gewonnen Kochsalzes landet aber letztendlich in der Küche und wird für die Ernährung verwendet. Der weitaus größere Teil davon wandert in die Industrie und in die Chemie. Vielen Fertigprodukten, die man im Handel findet, ist ohnehin schon Kochsalz zugefügt, so dass empfohlen wird, nicht mehr allzu viel nachzusalzen. Zwar ist eine gewisse Menge an Salz gesund, ein Zuviel aber wiederum überhaupt nicht und außerdem kommt es, wie bereits erwähnt, ganz darauf an, um welches Salz es sich dabei handelt.So wird empfohlen, Kochsalz tatsächlich in der Küche nur für das Kochwasser beispielsweise von Nudeln zu verwenden. Zum Nachsalzen von Speisen hingegen ist Meersalz öder Steinsalz der Vorzug zu geben. Mal ganz davon abgesehen, dass "normales" Kochsalz bis zur Fertigstellung mit mehr als 2000 verschiedenen Chemikalien in Kontakt war, entzieht es dem Körper Mineralien und Spurenelemente, außerdem befinden sich im Kochsalz oft zugesetzte Rieselhilfen. Wichtig für den Körper jedoch ist das dem Kochsalz häufig zugesetzte Jod, um eine ausreichende Jodversorgung des Körpers zu gewährleisten. Bei Speisesalz ist also ganz klar zu beherzigen, dass es die Menge ausmacht. Am besten, man wechselt immer mal wieder ab und verwendet zum Salzen von Lebensmitteln auch Meersalz oder das noch hochwertigere Fleur de sel.