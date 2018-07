Kochen, Molekularküche, Biochemie

Die Molekularküche ist in der letzten Zeit stark in Mode gekommen. Anfang der 90-er Jahre tauchte der Begriff zum ersten Mal auf. Die molekulare Küche basiert darauf, dass man die Kochvorgänge aus einem anderen Blickwinkel betrachtet, nämlich mithilfe von Erkenntnissen aus dem naturwissenschaftlichen Bereich. Sie befasst sich also zusätzlich mit den Prozessen aus der Biochemie und aus der Physik, die sowohl bei der Zubereitung des Essens als auch beim Verspeisen entstehenWas zum Beispiel passiert mit dem Fleisch, wenn man es längere Zeit auf niedrigen Temperaturen gart anstatt kurze Zeit bei sehr hohen? Wie kann eine richtige Emulsion bei der Salatsoße von Essig und Öl gelingen und welche Temperaturbereiche spielen bei welcher Zubereitungsweise eine Rolle? Wenn man nämlich erst mal die naturwissenschaftlichen Hintergründe kennt und erkennt, wird man einige Dinge beim Kochen besser verstehen oder von vornherein ganz anders angehen. Denn Physik und Chemie tritt überall in unserem Leben auf - also auch beim Kochen. Wer sich ein bisschen beim Kochen auskennt, weiß, dass manches gerinnt, anderes stockt, manchmal muss eine Speise geliert werden, im anderen Fall will man das Ausflocken verhindern. Manche Stoffe helfen beim Verdicken, andere beim Quellen, die einen machen das Essen fluffig, die andern cremig und wieder andere zartschmelzend oder gar hart.Hinter all dem stecken physikalische oder auch chemische Hintergründe. Wer sich dafür interessiert, kann bei verschiedenen Anbietern (im Internet) spezielle Kochkurse buchen und dabei viel Neues rund um die Wissenschaft des Kochens erfahren. Und zwar aus ganz neuem Blickwinkel! Alternativ gibt es dem Thema aber auch ein paar richtig gute Bücher im Handel. Oftmals wird aber bei der Molekularen Küche nicht nur erklärt und hinterfragt sondern regelrecht experimentiert, weil auf einmal vorher unmöglich erscheinende Dinge machbar sind. Warum nicht mal zur Abwechslung Bonbons aus Olivenöl herstellen? Dabei wird also viel experimentiert und oft einiges verblüffend Neue entdeckt.