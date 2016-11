Kiwi - frisch und fruchtig

Die Kiwi ist eine richtige Powerfrucht und wer Wert auf seine Gesundheit legt, sollte sie reichlich verzehren. Sie hat nicht nur jede Menge Vitamin C sondern enthält auch kreislaufstärkende Aminosäuren, Magnesium, Folsäure und Zink und kann sogar gegen Kopfschmerzen, Verstopfung, Depression und Bluthochdruck helfen. Ein richtiger Gesundmacher also!Gerade der hohe Vitaminanteil macht sie zur idealen Frucht im Winter. Ihre Herkunft liegt in Asien, ihren Namen jedoch verdankt sie dem australischen Vogel Kiwi. Die Exemplare, die man im Handel findet, sind meistens unreif, man kann sie aber zuhause ohne Probleme nachreifen lassen. Ihre Schale ist bräunlich, leicht behaart und ungenießbar, am besten man halbiert sie zum Essen und höhlt sie dabei mit einem Löffel aus. Oder man schält sie mit einem Sparschäler und schneidet sie in Scheiben, vor alleem wenn man sie beispielsweise im Fruchtsalat verwenden will. Ideal eignet sich diese Frucht als Kuchenbelag aber auch für Fruchtmixgetränke und Smoothies.Auch Marmelade lässt sich aus Kiwis wunderbar herstellen. Doch zurück zum Thema Nachreifen: da Äpfel Ethylengase ausströmen, die anderes Obst schneller reifen (oder auch verderben) lassen, kann man harte Kiwis mit einem Apfel in Zeitungspapier einpacken und ein paar Tage bei Zimmertemperatur stehen lassen. Eine andere Möglichkeit ist das Anpieksen mit einem Zahnstocher, woraufhin sie ebenfalls ein paar Tage später reif sein sollten. Es gibt allerdings leider ziemlich viele Menschen, die auf Kiwis allergisch reagieren. Es kommt dabei zu Schwellungen im Mund, der Lippen, manchmal auch im Gesicht. Hierbei handelt es sich um eine Kreuzallergie und die Betroffenen sind oftmals auch allergisch gegen Bananen, Avocados oder Walnüsse.