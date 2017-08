Kirschtomaten - einfach paradiesisch

Unter Kirschtomaten versteht man ganz kleine Tomaten, die nicht viel größer sind als Kirschen und in Trauben wachsen. Bekannt sind sie auch unter dem Namen Cherrytomaten. Sie zeichnen sich durch ein ganz besonders intensives Aroma aus. Sie sind genauso kalorienarm und genauso gesund wie ihre großen Verwandten. Allerdings werden Kirschtomaten etwas früher reif und sind daher auch vor den anderen Tomaten im Handel erhältlich. Kirschtomaten lassen sich wunderbar pur genießen, auch direkt vom Strauch und ganz ohne Gewürz. Von der Hand in den Mund sozusagen!Aufgrund ihrer Größe und ihres Aromas sind sie aber auch ideal um Salate zu verzieren. Durch die knallrote Farbe gibt dies wunderbare Farbtupfer. Wenn man sie halbiert, verlieren sie nicht so viel Wasser wie große Tomaten und sind daher auch optimal für Nudelsalate oder auch für Pastasoßen. Wie alle anderen Tomatensorten auch, harmonieren Kirschtomaten wunderbar mit Fetakäse, Mozzarella, Olivenöl, Pinienkernen und Basilikum. Vor allem geben sie mit den genannten Zutaten ein wunderbar leichtes Sommerrezept. Dazu kocht man Spaghetti in beliebiger Menge bissfest, vermischt diese mit etwas Olivenöl und gibt neben einer gepressten Knoblauchzehe noch ein paar halbierte Kirschtomaten, geröstete Pinienkerne und gewürfelten Fetakäse hinzu. Das geht ausgesprochen schnell und schmeckt ganz hervorragend. Nach Bedarf wird alles noch mit ein paar Basilikumblättchen dekoriert.Aber auch zu Kartoffeln passen Kirschtomaten prima. Aus gekochten Kartoffeln und gehackten Zwiebeln oder Frühlingszwiebeln mit etwas Olivenöl oder Butter in der Pfanne Bratkartoffeln herstellen, salzen, pfeffern und halbierte Kirschtomaten hinzufügen. Mit Kräutern würzen und etwas Käse darüber geben, alternativ passen auch gehackte Walnüsse dazu. Für Buffets sind Mozzarella-Tomatenspieße eine tolle Idee. Dafür einfach auf Zahnstocher abwechselnd kleine Mozarellakugeln, Kirschtomaten und Basilikumblättchen spießen. Etwas Olivenöl darüber träufeln, salzen, pfeffern, fertig! Übrigens ist es auch kein Problem, Kirschtomaten im Garten oder auf dem Balkon selber anzupflanzen. Sie benötigen jedoch viel Sonne und Wärme und einen lockeren und humusreichen Boden. Aber Tomaten aus dem eigenen Garten schmecken einfach nochmal so gut!