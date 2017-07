Kinderernährung - ökologisch konsequent

Die Frage stellen sich wahrscheinlich alle Eltern irgendwann: Wie sieht sie eigentlich aus, die ideale Kinderernährung? Was ist wichtig für die Kleinen, was muss man beachten und, fast noch wichtiger: wie bekomme ich die Kinder dazu, auch das zu essen, was ihnen gut tut?Denn Kinder lieben nun mal leider nicht unbedingt von Natur aus Gemüse und Co. sondern neigen viel eher dazu, Nutella, Pommes und Nudeln gut zu finden. Doch ganz wichtig beim Thema Ernährung ist zuallererst, dass die Eltern ein gutes Vorbild abgeben. Denn wenn diese sich vorwiegend mit Fastfood und Süßem vollstopfen, muss man sich nicht wundern, wenn es ihnen die Kinder gleich tun.Wenn hingegen von Anfang an viel Gesundes auf dem Tisch steht, bleibt zu hoffen, dass die Kinder diese Angewohnheit irgendwann mal übernehmen und für selbstverständlich erachten. Zu einer gesunden und ausgewogenen Kinderernährung gehört auf jeden Fall schon mal eine Menge an Obst und Gemüse. Nur selten sollten Kinder - wenn überhaupt - Fleisch und Wurst essen, ein bis zwei Mal pro Woche Seefisch hingegen wird empfohlen. Nach neuesten Erkenntnissen ist auch Milch nicht unbedingt immer das Gelbe vom Ei. Ab und zu sind Milchprodukte sicher nicht verkehrt, übertreiben sollte man es jedoch nicht.Also: die Grundlage bildet immer Gemüse und Obst, dazu Vollkornprodukte, ab und zu gerne auch Hülsenfrüchte, Nüsse und hochwertige Öle. Fastfood und Süßigkeiten - so sehr dies die Kleinen auch mögen - sollten eine Ausnahme bleiben. Aber es gibt ja auch Kompromisse. Verlangen die Kinder Süßes, so kann man beispielsweise auch mal statt Schokolade und Gummibärchen einen Erdbeerquark oder Reibekuchen mit Apfelmus auf den Tisch stellen. Wichtig ist aber auch, dass Fertigprodukte eher selten auf dem Tisch stehen sollten - selber kochen und am besten frische Produkte zu verwenden ist angesagt.Das benötigt zwar mehr Zeit, ist aber in jedem Fall deutlich gesünder als Fertigkost es jemals sein kann. Fehlt es an der Zeit, kann man sinnvoll vorkochen und einfrieren bzw. sich ein paar Rezepte aussuchen, die schnell gekocht sind und den Kindern auch schmecken. Gemüsemuffel lassen sich oftmals am ehesten überzeugen, wenn man ihnen das Gemüse roh in Form von Gemüsesticks oder das Obst in Form von bereits freigeschnittenen Apfelspalten etc. serviert. Auch bei Kindern gilt: das Auge isst mit!Erstaunlicherweise wehren sich Kinder häufig gegen alles Grüne, dennoch lassen sich viele für Erbsen begeistern. Brokkoli lässt sich ganz klein pürieren und in Soßen mogeln und mit Möhren klappt das genauso gut. Manchmal "flutscht" es besser, wenn die Kleinen die Vitamine einfach trinken können - zum Beispiel in Form eines frischen Smoothies aus viel Obst und ein bisschen Gemüse. Tatsache ist, dass viele Kinder sich nicht ausgewogen ernähren und noch dazu zu wenig bewegen. Eine fatale Kombination, die zu Übergewicht, Mangelerscheinungen und Krankheiten führt. Daher gilt: wehrtet den Anfängen!Süßigkeiten immer zu verbieten ist vielleicht nicht der richtige Weg, aber manchmal helfen auch hier Regeln wie z.B. als Ausnahme sind Süßigkeiten - wenn man irgendwo auf Besuch ist - erlaubt, ansonsten nicht. Oder einmal im Jahr ist der Gang in ein Fastfoodrestaurant genehmigt - dabei bleibt es dann aber auch.