Kinder schmecken anders

Was Erwachsenen schmeckt, entspricht nicht immer dem Geschmack des Kindes. Erst wurde angenommen, dass Kinder erst Geschmacksknospen entwickeln müssen. Inzwischen ist jedoch erwiesen, dass Kinder mehr Geschmacksknospen und daher einen empfindlicheren Geschmackssinn haben. Gewisse Nahrungsmittel können Kinder sogar schmerzhaft schmecken. In der Urzeit brauchte der Mensch den Geschmackssinn, damit sie möglicherweise giftige oder unbekömmliche Teile von Pflanzen geschmacklich zu sortieren. Im Laufe der Jahrtausende verlor sich die Fähigkeit, da andere Wege gefunden wurden, um bittere oder scharfe zu erkennen, ohne sie schmecken zu müssen.Ein neugeborener Säugling besitzt ca. 10.000 Geschmacksknospen. Diese sind auf süß geprägt, da die Muttermilch süß schmeckt und er den Geschmack vom Fruchtwasser her schon kennt. Scharfe, saure oder bittere Speisen lehnt das Kind darum ab, weil es sie intensiver wahrnimmt, als ein Erwachsener. Oft ist es so, dass im Kindesalter ein Nahrungsmittel abgelehnt wird, im Erwachsenenalter jedoch gerne gegessen wird. Zwingt man das Kind nicht dazu, etwas zu essen, was es ablehnt, wird es als Erwachsener gerne einmal etwas Neues probieren. Angeboten kann dem Kind, natürlich dem Alter entsprechend, alles. Ab etwa einem Jahr wird das Kind neugierig, es möchte buntes Obst oder Gemüse ausprobieren. Statt dem Kleinkind ein Stück Schokolade zu geben, sollte man eine Karotte oder ein Stück Apfel anbieten.Natürlich muss man auch mit einer Phase rechnen, in der das Kind nur auf eine gewisse Speise fixiert ist und nichts anderes essen möchte. Die Eltern müssen sich keine Sorgen machen, dass das Kind nicht die Nährstoffe bekommt, die es braucht, da es sich innerhalb kürzester Zeit wieder für ein anderes Nahrungsmittel interessiert. Mit einem Trick kann dem Kind auch ungeliebtes Essen schmackhaft gemacht werden, indem man es hübsch anrichtet. Ein Gesicht, dessen Mund aus einer Tomatenspalte, die Augen aus Erbsen und die Haare aus Schnittlauch bestehen, machen dem Kind sicher Lust darauf, auch ungewohnte Speisen einmal zu probieren.