Kilos rauf und runter

Das allseits beliebte Jo-Jo Spiel, bei dem ein Rädchen an einem Band so geworfen werden muss, dass es zurückkommt, kennt man aus den Kindertagen. Beim Abnehmen tritt dieser auf, wenn man zu schnell an Gewicht verloren hat. Danach sind meist einige Kilos mehr auf der Waage, als vor der Diät. Man beginnt von Neuem mit einer Diät und das Spiel wiederholt sich. Bei einer Diät spielen viele Faktoren zusammen, die einen Jojo-Effekt begünstigen. Eine Studie hat gezeigt, dass nach einer extrem niedrigen Kalorienaufnahme bei einer Diät die Hormone verändert bleiben. Ebenso steigt der Appetit, das eine Gewichtszunahme zur Folge hat.Während ein Körper weniger Kalorien bekommt, als er braucht, stellt er seinen Stoffwechsel auf Sparflamme. In erster Linie werden Muskeln abgebaut, da er das Fett als Reserve braucht. Dem Körper wird also signalisiert, dass er Reserven anlegen muss. Es ist nicht Sinn einer Diät, Muskelmasse abzubauen. Vielmehr soll es an die Fettpölsterchen gehen. Um den Jojo-Effekt zu vermeiden, soll während einer Diät Sport getrieben werden. Dieser verhindert den Muskelabbau und mit der Bewegung wird Fett verbrannt. Verschiedene Diäten, so ergab eine Studie, fördern den Jojo-Effekt. Diese Diäten sind solche, die auf Fett und Eiweiß basieren. Der Stoffwechsel des Körpers schaltet auf Sparflamme.Ideal sind Diäten, die einen zu jeweils 40 % Kohlenhydraten und Fett bestehen und nur 20 % Eiweiß beinhalten. Als gute Diät, um den Jojo-Effekt zu vermeiden, ist die Atkinsdiät. Um Gewicht zu reduzieren und auch zu halten, muss die Ernährung komplett umgestellt werden. Es nützt nichts, nach der Diät die gewohnten Essensgewohnheiten wieder aufzunehmen, denn dadurch setzt der Jojo-Effekt erst ein. In der Ernährung sollte Zucker vermieden werden, da dieser zu einem Anstieg des Blutzuckerspiegels führt. Der Körper schüttet Insulin aus, das den Zucker schnell abbaut. Es folgt ein Hungergefühl, das befriedigt werden muss.