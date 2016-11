Kichererbsenmehl super unkompliziert

Den allerwenigsten Hobbyköchen ist bekannt, dass es aus den gesunden und lecker schmeckenden Hülsenfrüchten auch Mehl gibt. Was eigentlich ziemlich schade ist, denn Speisen aus Kichererbsenmehl schmecken richtig gut und stellen mal eine Abwechslung im Speiseplan dar.In Süditalien zum Beispiel stellt man aus Kichererbsenmehl eine Art Focaccia her also ein Fladenbrot. Dabei gibt man Olivenöl und Rosmarin hinzu. Alternativ kann man es nehmen um Soßen anzudicken und auch in der indischen Küche hat dieses eiweiß- und mineralstoffreiche Mehl einen hohen Stellenwert. Erhältlich ist es allerdings vorwiegend in Reformhäusern, Naturkostläden oder aber auch im Internethandel.Pfannkuchen aus Kichererbsenmehl sind übrigens ganz einfach hergestellt, sehr sättigend und gesund. Beispielsweise nach folgendem Rezept: 300g Mehl wird mit 500 ml kaltem Wasser verrührt, 2 EL Olivenöl und 1 TL Salz hinzugegeben und dann so lange und gut vermischen, bis keine Klümpchen mehr im Teig zu sehen sind. Dann wird in einer heißen Pfanne mit Öl ein dünner Pfannkuchen daraus gebacken. Diese eignen sich übrigens auch ganz hervorragend als Brotersatz oder zu Salat! Würzen kann man den Teig natürlich noch nach Geschmack, zum Beispiel mit indischen Gewürzen und dazu passen sowohl Gemüse als auch Fleisch.Wenn man den Teig ohne Salz herstellt passt aber auch jegliche Art von süßer Füllung dazu wie Obst oder Marmelade. Oder, ebenfalls sehr lecker, folgendes Kichererbsenkonfekt: man benötigt dafür 400g Mehl, 400g Butter, 250g Zucker und dann zum Würzen Zimt, Kardamom, Mandeln oder Kokosraspeln. Zuerst werden sowohl das Mehl als auch die Butter in der Pfanne circa 15 Minuten unter Rühren angeröstet. Dann wird die Pfanne vom Herd genommen und die restlichen Zutaten zugegeben. Diese Masse wird nun zum Auskühlen auf ein Backpapier gestrichen und nach dem Abkühlen in kleine Eckchen geschnitten. Auch Kinder lieben dieses Konfekt!