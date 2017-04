Keimlinge - eine gesunde Bereicherung

Sprossen und Keimlinge wirken wie eine Vitaminspritze, deren Anwendung ganz unkompliziert und simpel ist. Die Powerpakete werden von einigen Ernährungsexperten als das gesündeste Nahrungsmittel überhaupt und sogar als wahre Jungbrunnen angesehen. Denn beinahe alle Sorten sind reich an gesunden Inhaltsstoffen. So enthalten sie Vitamin A, Vitamin B1, Vitamin B6, Vitamin C und Vitamin C, außerdem die Mineralstoffe Kalzium, Magnesium, Mangan, Phosphor und Potassium sowie wertvolle Aminosäuren.Die in Sprossen und Keimlingen enthaltenen Antioxidantien reduzieren das Risiko für diverse Krankheiten, sie stärken das Immunsystem und machen so genannte freie Radikale unschädlich, so dass sie sich auch verlangsamend auf den Alterungsprozess auswirken. Der Anteil von 20 bis 35 Prozent an Aminosäuren ist für ein pflanzliches Nahrungsmittel außerordentlich hoch, und das bei einem vergleichsweise geringen Fettanteil. Daneben sind Sprossen eine gute Quelle für wertvolle Enzyme, die für eine gesunde Ernährung unverzichtbar sind, denn sie spielen beim Aufspalten und Verdauen der Nahrung eine essentielle Rolle.Sprossen lassen sich auf vielfältige Weise in den Speiseplan integrieren; man kann sie in die Suppe einrühren oder pürieren und bei der Herstellung von Smoothies verwenden. Auch kann man sie über Salate streuen, ebenso wie über Butterbrote oder die Pizza. Vorsicht ist geboten vor einer unsauberen Handhabung, da Sprossen unter Umständen Bakterien übertragen können, weshalb manchmal von ihrer Anwendung abgeraten wird. Um die Bakterien zu zerstören, kann man Sprossen kochen, doch werden dabei auch viele der Inhaltsstoffe zerstört.Um das Risiko einer Keimübertragung weitgehend auszuschließen, sollte man am besten nur biologische Ware kaufen. Die Sprossen sollten frisch sein und gut riechen. Vor dem Kauf von Ware, die nicht mehr einwandfrei aussieht, ist abzuraten. Es ist anzuraten, die Sprossen vor der Verwendung mit Wasser gründlich zu spülen. Am sichersten geht man, wenn man seine Sprossen selbst herstellt. Alles, was man dazu braucht, erhält man in gut sortierten Reformhäusern. Man sollte biologische Samen verwenden, die man mehrmals täglich gründlich mit Wasser spült, so dass Keime keine Chance haben.