Keime in stillem Mineralwasser

Stilles Mineralwasser ist ein beliebtes und kalorienfreies Erfrischungsgetränk. Da es keine Kohlensäure enthält, ist es für den Körper verträglicher. Es ist bereits bekannt, dass Mineralwasser zu wenig Mineralien enthält. Es wird hauptsächlich darum gekauft, um den Mineralhaushalt des Körpers auszugleichen, daher ärgert es den Konsumenten, wenn er nicht das bekommt, was versprochen wird. Da es keine geregelte Norm gibt, wie viele Mineralien enthalten sein müssen, kann sich beinahe jedes Wasser Mineralwasser nennen. Bewiesen ist auch, dass Leitungswasser mehr Mineralien enthält.Stilles Mineralwasser verschiedener Hersteller wurde untersucht, dabei kam heraus, dass in vielen Keime vorhanden sind, darunter solche, die Durchfall hervorrufen können. Rechtlich ist es vertretbar, dass eine gewisse Anzahl an Keimen enthalten ist. Für erwachsene und gesunde Menschen sind diese unschädlich. Wird das Wasser allerdings von Kindern oder kranken Personen getrunken, sollte es vorher abgekocht werden. Rund ein Drittel der gestesteten Flaschen sind davon betroffen. Es macht keinen Unterschied, ob man im Discounter eine Eigenmarke oder eine Markenware kauft. Eine Marke bewirbt ihr Produkt sogar damit, dass es geeignet ist, Nahrung für Babys zuzubereiten. Doch auch diese Flaschen enthielten schädliche Keime.Insgesamt wurden 30 stille Mineralwässer getestet. Bei 12 der Proben wurden Keime entdeckt, bei allen anderen waren zu wenig Mineralien enthalten. Somit hat keines der Wässer ein positives Ergebnis erzielt. Experten sind sich darüber einig, dass es sinnvoller ist, Leitungswasser zu trinken, als stilles Mineralwasser zu kaufen. Es enthält oftmals mehr Mineralien und unterliegt strengsten und regelmäßigen Qualitätskontrollen. Kein anderes Lebensmittel wird so oft kontrolliert, wie das Wasser aus der Leitung. Der Konsument profitiert davon doppelt, wenn er zu Leitungswasser greift. Zum einen erspart er sich das Schleppen von schweren Flaschen, zum Anderen ist Leitungswasser um ein Vielfaches billiger. Ein Rechenbeispiel soll das verdeutlichen: Der Mensch nimmt täglich ca. 2 Liter Wasser zu sich. Diese Menge Leitungswasser kostet nicht einmal 3 Euro pro Jahr. Um diesen Preis bekommt man nur wenige Flaschen im Supermarkt.