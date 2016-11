Kartoffelsorten - Orientierung im Kartoffelparadies

Festkochend, mehlig kochend, vorwiegend festkochend... was genau hat das zu bedeuten und worauf sollte man achten beim Kartoffelkauf bzw. bei der Verwendung?Fangen wir zuerst mit der Sorte festkochend an: Diese Kartoffeln sind, wie der Name schon sagt, von fester Struktur und man bezeichnet sie auch als Salatkartoffeln. Ideal eignet sich diese Sorte für Bratkartoffeln, für Kartoffelgratins, für Kartoffelsalat oder um damit selber Chips herzustellen. Mitunter findet man diese Kartoffeln im Handel auch unter der Bezeichnung A oder A-B. B oder B-A hingegen bezeichnet vorwiegend festkochende Kartoffeln, die nicht ganz so fest sind wie festkochende. Man kann damit ebenfalls gut Bratkartoffeln machen, darüber hinaus sind sie auch geeignet für Pell- oder Salzkartoffeln und somit ideal als Beilage für Fleischgerichte oder Gerichte mit Soße. B-C oder auch C bezeichnet mehlig kochende Sorten, diese haben einen größeren Stärkegehalt und sind ideal für sämige Kartoffelsuppen, Püree, Knödel, Kartoffelpuffer, Eintöpfe und auch für Folienkartoffeln.Eine Steigerung ist hiervon nur noch die Gruppe C-D oder D, diese Sorte Kartoffeln ist sehr mürbe und mehlig, zerfällt leicht und ist darüber hinaus relativ trocken. Mehligkochende Kartoffeln zerfallen schnell und genau aus diesem Grunde sind sie einfach besser geeignet für Püree oder Suppen, bei anderen Gerichten hingegen wie Bratkartoffeln ist das Zerfallen nicht erwünscht, daher sind hier wiederum die festkochenden besser geeignet. Letzen Endes ist und bleibt es aber auch immer noch ein Stück weit Geschmackssache, ob man nun mehlig- oder festkochende Sorten lieber mag. In Discountern gibt es meistens ohnehin nur noch fest- oder vorwiegend festkochende, mehlige Sorten erhält man eher auf dem Markt oder im Bioladen.