Kartoffelpuffer - eine runde Sache

Macht man sie nun aus rohen oder aus gekochten Kartoffeln? Ganz klar: Normalerweise stellt man Kartoffelpuffer aus rohen, frisch geraspelten Kartoffeln her. Kartoffelpuffer - auch Reibekuchen genannt - sind eine leckere Hauptspeise, besonders beliebt mit Apfelmus oder klassisch mit Räucherlachs und Meerrettich. Aber auch etwas ausgefallenere Variationen z.B. mit Pilzen oder Gemüse sind einen Versuch wert.Ein Rezept, welches mit rohen Kartoffeln gemacht wird, ist dieses hier: Ein Kilogramm Kartoffeln wird gewaschen, geschält und fein geraspelt. Danach sollte man die Raspel mit einem Küchentuch möglichst gut ausdrücken, damit ein Großteil der Flüssigkeit entfernt wird. Nun mit etwas Salz und 1-2 Eiern (je nach Größe) vermischen. In eine Pfanne viel Fett geben und die Pfannkuchen darin schwimmend ausbacken. Am besten geht das zuerst bei hoher Temperatur, dann jedoch sollte die Hitze etwas herunter geschaltet werden. Es ist wirklich ganz einfach! Ob man nun festkochende oder mehlig kochende Kartoffeln nimmt, daran scheiden sich die Geister.Und dann gibt es natürlich noch jede Menge Variationen: Ist der Teig zu flüssig, gibt man entweder Haferflocken oder ein wenig Mehl hinzu. Sehr gut schmecken auch klein geraspelte Zwiebeln im Teig. Wem die Angelegenheit zu fettig ist, der lässt die Puffer ganz einfach auf etwas Küchenkrepppapier abtropfen. Warmhalten lassen sie sich ganz einfach im Backofen, wenn man sie jedoch abdeckt, werden sie weich und verlieren ihre Knusprigkeit. Übrigens kann man Kartoffelpuffer auch mal zur Abwechslung im Waffeleisen backen, das funktioniert prima! Erstaunlicherweise passt auch zu der salzigen Kartoffelpuffervariante sehr gut Apfelmus oder ein Gemisch aus Zimt-Zucker. Es geht sogar auch ganz ohne Ei: Stattdessen wird den Kartoffeln dann 1-2 EL Dosenmilch hinzugefügt. Übrigens: Auch wenn der erste Puffer in der Pfanne zerfallen sollte - Geduld! Meistens klappt es dann mit den nachfolgenden umso besser. Wer eine beschichtete Pfanne hat, muss dann auch nicht jedes Mal zwischendrin nachfetten, es geht nämlich auch so.