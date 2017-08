Kartoffelgratin - unwiderstehlich dünn gehobelt

Kartoffelgratin ist für verschiedene Speisen eine ideale Beilage, auch auf einem Buffet macht sich eine große Schüssel Kartoffelgratin immer sehr gut. Charakteristisch für ein gutes Gratin ist die sich oben darauf befindende braune Kruste. Über das richtige Rezept scheiden sich die Geister - das Original jedenfalls wird aus hauchdünnen Kartoffelscheiben hergestellt und mit gewürzter Sahne bedeckt. Es gibt aber noch zahlreiche Varianten. Beispielsweise wird häufig noch Käse darauf gegeben oder, wer es etwas kalorienärmer mag, verwendet statt der Sahne Milch oder vermischt beides zu gleichen Teilen. In einigen Rezepten wird unter die Sahne auch noch ein Ei gerührt.Durchaus kann man Kartoffelgratin aber auch als Hauptspeise servieren, vor allem dann, wenn noch Schinken, Pilze oder andere Beigaben hinzukommen. Auf jeden Fall ist Kartoffelgratin nicht schwierig zuzubereiten und kann im Ofen backen, während der Rest des Essens zubereitet wird. Zubereitet wird Kartoffelgratin folgendermaßen: Während der Ofen auf 180° C vorgeheizt wird, schält man die rohen Kartoffeln und hobelt sie in ganz dünne Scheiben. In eine ausgefettete Form schichtet man die Scheiben und würzt jede Lage mit Salz und Pfeffer. Außerdem kann man auf jede Schicht noch etwas Rosmarin oder Muskat geben. Am Schluss wird die Sahne darüber gegossen und dann kommt alles in den Backofen für circa 45 Minuten. Die Kartoffeln sollten, wenn man hinein sticht, weich sein. Deswegen ist es wichtig, dass man sie möglichst dünn hobelt. Das ist schon alles!Wer Käse darauf gibt, sollte darauf achten, dass dieser nicht zu braun wird und eventuell den Auflauf nach der Hälfte der Zeit mit Alufolie bedecken. Knusprig jedoch darf bzw. sollte die Oberseite in jedem Fall werden. Sehr gut schmeckt es übrigens auch, wenn man in die Sahne eine gepresste Knoblauchzehe gibt und wer will, kann das Gratin durch in Scheiben geschnittene Zwiebeln, Champignons oder Pfifferlinge verfeinern.