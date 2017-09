Kartoffelernte - ran an die Frühkartoffeln

Kartoffeln sind in der Küche vielseitig zu verwenden - man bereitet aus ihnen Knödel und Püree, Pommes Frites und Kartoffelsalat, Gratin und Kartoffelsuppe zu. Es gibt festkochende und mehlig kochende Kartoffeln, frühe und späte Sorten, frische und Lagerkartoffeln. Doch ist nicht jede Kartoffelsorte für jeden Zweck geeignet. Der Kochtyp von Kartoffeln ist immer auf dem Etikett vermerkt, so dass man festkochende Sorten für Salate, mehlig kochende für Püree und Suppen sowie vorwiegend festkochende für Salzkartoffeln leicht unterscheiden kann.In Plastiktüten abgepackte Kartoffeln schwitzen leicht und fangen darum schnell an zu faulen. In Netzen verpackt, erhalten sie zwar mehr Luft, aber auch mehr Licht, das sie zur Keimbildung anregt. Darum kauft man am besten in Papiertüten abgepackte Kartoffeln oder lose Ware. Man sollte die Knollen an einem dunklen, kühlen und luftigen Ort aufbewahren, im Keller oder im Flurschrank sind sie bestens untergebracht. Trockenheit verhindert Fäulnisbildung, Dunkelheit stoppt die Keimbildung, Temperaturen um die drei bis sechs Grad sind am besten für die Lagerung geeignet. Bei Zimmertemperatur sind Kartoffeln nur drei bis vier Wochen haltbar, in der Wärme der Küche noch weniger lange.Festkochende Kartoffeln weisen eine feine Struktur auf und sind nicht mehlig. Sie eignen sich für Salz- und Pellkartoffeln, Bratkartoffeln und Salate. Aus vorwiegend fest kochenden Kartoffeln bereitet man Salz- und Pellkartoffeln, Kartoffelpuffer, Rösti und Aufläufe zu. Mehlig kochende Kartoffeln werden weich und locker, man nimmt sie, um Püree, Knödel, Kroketten, Aufläufe, Puffer, Herzoginnenkartoffeln und Eintöpfe zuzubereiten.Neue Kartoffeln haben eine Reifezeit von 80 bis 100 Tagen und werden von Mai/Juni bis Anfang August geerntet. Mittelfrühe Kartoffeln gibt es ab dem 10. August, und bei mittelspäten und späten Kartoffeln liegt die Erntezeit im September oder Oktober. Bei den späten Ernten handelt es sich meist um mehlig kochende Kartoffeln, die immer rarer werden. Wer einen eigenen Garten oder genügend Platz auf dem Balkon hat, sollte auf eigene Kartoffeln nicht verzichten. Die gesunden Knollen lassen sich übrigens gut in Eimern oder Bottichen ziehen.