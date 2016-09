GEWüRZE

Kardamom ist eine Hauptzutat in der feurig-scharfen indischen Küche

Bei Kardamom handelt es sich um ein asiatisches Gewürz, das in vielen Gerichten nicht nur für Geschmack, sondern auch für Farbe sorgt. Es gehört zu den Ingwergewächsen. Ganz untypisch für ein Ingwergewächs wird beim Kardamom nicht die Wurzel, sondern die Frucht der Pflanze verwendet. Das ist ein sehr wichtiges Merkmal, das den Kardamom von anderen Ingwergewächsen unterscheidet.Den meisten Deutschen wird Kardamom als Lebkuchengewürz bekannt sein. Durch seinen leicht scharfen und balsamischen Geschmack findet dieses Gewürz aber auch in anderen Gerichten Anwendung. Auch im Chai-Tee, ein Tee aus Indien, das in unseren Breiten immer beliebter wird, ist Kardamom fester Bestandteil.Die Pflanze ist sehr ausdauernd. Die Staude entwickelt ein stark bewurzeltes Rhizom. Die Stängel erreichen eine Höhe von zwei bis drei Metern. Sie entstehen durch ineinander steckende Blätter. An einem Blütenstiel, der am unteren Stängel austreibt, befindet sich die Blüte. Aus ihr entwickeln sich die Samen, die sich in einer dreifächerigen, ovalen bis länglichen Kapsel befinden.Vom Kardamom werden die Früchte und die Samen medizinisch verwendet. In diesen Pflanzenteilen sind verschiedene wichtige Inhaltsstoffe enthalten. Dazu zählen neben ätherischen Ölen auch Campesterol, Stigmasterol, Beta-Sitosterol und Borneol. Vor allem die ätherischen Öle sind verantwortlich für die medizinische Wirkung des Gewürzes. So kann Kardamom zum Beispiel anregend und krampflösend wirken. Kardamom soll bei Asthma, Husten, Mundgeruch, Blähungen, Epilepsie und fraulichen Problemen, wie Menstruationsbeschwerden, Periodenkrämpfen und Wechseljahrsbeschwerden helfen. Außerdem wird die Verdauung durch Kardamom angeregt.Kardamom gibt es in zweifacher Ausführung - zum einen den grünen Kardamom und zum anderen den schwarzen Kardamom. Der Hauptunterschied zwischen diesen beiden Sorten liegt im Geschmack. Beide Sorten werden als Gewürz verwendet, aber nur der grüne Kardamom kommt auch in Süßspeisen zur Anwendung. Der schwarze Kardamom bietet ein eher erdiges und herbes Aroma sowie einen sehr rauchigen Geschmack, der durch das Trocknen über offenem Feuer entsteht. Vor allem in deftigen Fleischgerichten, vorrangig in der indischen Küche, ist der schwarze Kardamom sehr beliebt.