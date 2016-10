Karamellbonbons - Rahmtäfeli, Toffees oder Fudge

Das gute, alte Karamellbonbon ist wohl allen von uns noch aus der Kindheit allzu bekannt, von der Bildfläche verschwunden ist es aber noch längst nicht. Es gibt sie in den unterschiedlichsten Arten und Sorten, die beliebten "Plombenzieher". Als Fudge bezeichnet wird das in England häufig zum Tee servierte Karamellbonbon, welches ausgesprochen weich ist im Biss. In der Schweiz heißen solche weichen Bonbons aus süßem Karamell Rahmtäfeli. Toffees hingegen sind eher hart und stellen die Zähne oft auf eine ebenso harte Probe.Das weiche Karamellbonbons, also beispielswiese das Fudge, besteht aus wenigen Zutaten Sahne, Butter, Zucker und Milch. Manchmal kommt noch Honig oder Vanille hinzu für den besseren Geschmack. Die Herstellung ist ganz einfach: in einer Pfanne wird Zucker bei nicht zu hoher Temperatur langsam geschmolzen und dann werden die restlichen Zutaten zugegeben und alles eine ganze Weile weitergekocht. Die noch warme Masse wird dann in eine große, flache Form gefüllt (beispielsweise auf ein tieferes Backblech), wo man alles erkalten lässt und nach dem Erkalten dann in rechteckige Stücke schneidet. Wer selber Karamellbonbons herstellen will, sollte aber bedenken, dass der heiße Zucker beim Zugeben der Sahne spritzen kann - Vorsicht, Verbrennungsgefahr! Ein weiteres Manko: die Töpfe und Utensilien sind hinterher von dem zähen Karamell mitunter etwas schwierig zu reinigen.Natürlich sind Karamellbonbons Balsam für die Seele, echte Gaumenschmeichler und sie schmecken großen und kleinen Süßschnäbeln gleichermaßen. Vergessen sollte man aber - vor allem in Hinblick auf die Zutaten - nicht, dass es sich hierbei um wahre Kalorienbomben handelt, die aufgrund ihres hohen Zuckergehalts auch für die Zähne nicht gerade das non plus Ultra sind. Also lieber nicht zu häufig servieren und dann aber so richtig genießen!