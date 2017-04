Kantinen - Mittagessen im Betrieb

Wer auf der Arbeitsstelle eine Kantine zur Verfügung hat, muss sich in der Mittagspause nicht etwas Essbares selber mitbringen und auch nicht regelmäßig beim Pizzaservice Essen ordern. Allerdings hat Kantinenessen nicht unbedingt immer den besten Ruf. Je nachdem, ob die Firma eher groß oder klein ist, ist oftmals auch die Auswahl begrenzt. Während man bei großen Betrieben meist wählen kann zwischen Fleisch, Fisch und vegetarischem Essen, darüber hinaus manchmal sogar auch noch die Möglichkeit hat, sich am reichhaltigen Salatbuffet zu bedienen, sieht es in den kleineren Kantinen oft etwas anders aus. Und dass das Essen nicht unbedingt immer jedermanns Geschmack trifft, ist ohnehin klar. In manchen Kantinen gibt es für einen Pauschalbetrag ein ganzes Menü, in anderen wiederum kann man sich sein Menü aus den einzelnen Komponenten selber zusammenstellen und bezahlt auch nur das, was man isst. Soll es im Sommer mal nur eine Kleinigkeit zum Essen sein, beschränkt man sich eben auf einen Salat. Bei den einen ist es gängig, dass man sich Nachschlag holen kann, bei anderen ist das Essen streng rationiert.Nicht immer gelingt es dem Kantinenpersonal, alles aus guter Qualität anzubieten und wenn das Essen längere Zeit warmgehalten wird, kann auch schon mal der Geschmack darunter leiden. Dass es natürlich in den großen Kantinen beispielsweise kein Bio-Fleisch gibt, ist ebenfalls anzunehmen. Immerhin sind in den letzten Jahren immer mehr Kantinen dazu übergegangen, den Mitarbeitern auch alternativ fleischlose Gerichte anzubieten. Ohnehin ist es empfehlenswert, sich zum Mittagessen eher etwas Leichteres auszusuchen. Je schwerer und schlechter verdaulich das Essen ist, umso schwerer fällt es nach der Mittagspause, wieder in den Arbeitsrhythmus zu finden.In ganz großen Kantinen gibt es oftmals auch Themenwochen, beispielsweise chinesisches oder griechisches Essen. In jedem Fall aber wäre es wünschenswert, dass Kantinen generell mehr Wert legen würden auf frische, gesunde und Bio-Kost. Denn wer den ganzen Tag hart arbeiten muss, der sollte zur Mittagszeit auch eine ausgewogene und gesunde Mahlzeit zu sich nehmen und nicht etwas Currywurst und Pommes, wie es leider immer noch allzu oft in Kantinen Standard ist.