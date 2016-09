Kandiszucker für Teeliebhaber

Worin liegt eigentlich der genaue Unterschied zwischen herkömmlichen Zucker und Kandiszucker? Haben beide die gleiche Süßkraft? Wie werden sie hergestellt? Kandiszucker stammt aus Persien oder aus Indien, manchmal auch aus Europa. Er besteht aus mehreren Kristallen und wird durch Kristallisierung einer Zuckerlösung hergestellt. Anhand von Fäden, die im Gefäß aufgespannt werden und verhindern sollen, dass die Kristalle absinken, wird die Dicke des künftigen Kandiszuckers bestimmt. Der Kristall wächst also an dem Faden direkt. Kandiszucker verwendet man übrigens meistens, um heiße Getränke wie Tee damit zu süßen.Es gibt ihn in mehreren Arten, zum Beispiel den weißen, den braunen, den schwarzen und den Yellow Lump, der aus China stammt. Weiterhin bekannt sind Krustenkandis, Stangen- und Krümelkandis. Der braune Kandis wird deswegen braun, weil der Zucker bei der Herstellung karamellisiert, was ihm eine ganz spezielle Note verleiht. Man findet ihn im Handel meist in Pappschachteln verpackt, manchmal auch in Cellophantütchen. Ganz besonders lecker ist Rum-Kandis, den man in Gläsern erhält - toll als Geschenk und prima im Winter im Tee.Er lässt sich übrigens auch selber gut herstellen. Dafür benötigt man 100ml Rum und 50 g Zucker, den man zuvor im Rum durch Schütteln in einem gut verschließbaren Glas auflöst (denn sonst würde sich später der Kandis auflösen). Diesen Rum-Sirup gibt man nun über ein mit Kandis gefülltes Glas, verschraubt dies - fertig! Im Teeladen bekommt man schließlich auch die unterschiedlichsten Kandissorten, die mit jeweils anderen Teesorten am besten harmonieren. Brauner Kandis ist gut für kräftigere Teesorten wie Assam, weißer hingegen perfekt für helle Tees wir Darjeeling und grüne Tees. Schön sind auch die so genannte Kandis-Stick: kleine Holzstöcke zum Umrühren, an deren unteren Ende mehrere Kandiswürfel befestigt sind, die sich dann beim Rühren im heißen Tee auflösen. Gerade im Tee ist vielen Kandis lieber als herkömmlicher Zucker.