Kaltes Büffet - Gäste empfangen

Ein kaltes Buffet ist ideal, wenn man mehrere Gäste hat und der große Vorteil dabei besteht nicht nur darin, dass man es prima vorbereiten kann, sondern man darf es auch eine Zeit lang stehen lassen. Warmes Essen hingegen muss immer warm gehalten werden. Daher ist ein kaltes Buffet ideal für viele Gelegenheiten. Auf jeden Fall gehören auf ein kaltes Buffet verschiedene Brotsorten wie Baguette, Vollkornbrot oder auch Brötchen. Dazu kalte Platten von aufgeschnittener Wurst, kaltem Braten, Käse in verschiedenen Variationen, Butter oder andere Brotaufstriche und nicht zu vergessen diverse Salate. Diese können reichen vom normalen grünen Salat über Nudel-, Reis- und Kartoffelsalaten bis hin zum aufwendigeren oder ausgefalleneren Schicht- oder Gemüsesalat.Wer will, serviert zusätzlich Cräcker oder Gemüsestückchen mit verschiedenen Dips, ebenso gut kommen auf einem kalten Buffet aber auch gefüllte Blätterteigtaschen an. Beispielsweise mit Schinken und Käse, mit Fetakäse und Spinat oder mit Speck. Ohnehin ist alles, was als Fingerfood verzehrt werden kann, praktisch. Wraps mit verschiedenen Füllungen sind der Hit auf dem Buffet, auch gefüllte Eier, Paprika- oder Avocadohälften sehen nicht nur gut aus, sondern schmecken den Gästen.Außerdem kann man das kalte Buffet prima der entsprechenden Jahreszeit angepasst zusammenstellen und natürlich auch dekorieren. Die Dekoration ist nicht unerheblich, denn bekanntlich isst ja das Auge mit. Oder wie wäre es zur Abwechslung mal mit einem italienischen oder griechischen Buffet? Bei ersterem bieten sich vor allem Antipasti an, die sehr schnell und einfach selber gemacht sind. Dazu ein paar Grissini, die mit Schinken umwickelt werden, Honigmelonenstücke mit Serranoschinken eignen sich ebenfalls fürs Buffet. Caprese Salat bestehend aus Mozzarella und Tomaten bringen Farbe auf den Tisch und schmecken fast jedem Gast. Obstsalate oder Obstspieße und verschiedene kalte Süßspeisen wie Mousse au chocolat, Pudding oder Quarkspeisen runden das kalte Buffet als Nachtisch ab.