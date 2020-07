Kalorientabellen gegen den Hüftspeck

Wer Wert auf sein Gewicht und auf seine Figur legt, kommt oftmals um eine Kalorientabelle nicht herum. Zwar ist Kalorienzählen mitunter ganz schön lästig und anstrengend, dennoch kann es nicht schaden, wenn man ungefähr weiß, in welchem Lebensmittel nun wieviel Kalorien drinstecken. Das erspart unter Umständen einiges an Frust beim Abnehmen. Denn wer weiß schon immer ganz genau, wieviel Kalorien nun in 100 g Nüssen, Schokolade, Gummibärchen, Knäckebrot oder Joghurt stecken? Ganz zu schweigen von verschiedenen Fertigprodukten oder Wurst- und Käsewaren. Und haben nun Nudeln mehr Kalorien, Reis oder womöglich doch Kartoffeln? Bei Fertigprodukten oder Süßigkeiten findet man zumeist auf der Verpackung eine genaue Angabe, wie viele Kalorien sich in 100 g genau befinden.Ganz nebenbei gibt der Blick aufs Etikett aber auch Aufschluss darüber, wieviel Gramm und Prozent Fett im jeweiligen Produkt enthalten sind, oftmals sogar, wie viel davon an gesättigten und wie viel an ungesättigten Fettsäuren. Außerdem kann man ersehen, wie viel Zucker und Eiweiß im Produkt steckt. Da in der EU noch offiziell die einheitliche Energieeinheit Kilojoule verwendet wird, findet man auch diese Angabe auf der Verpackung. Kilojoule lassen sich aber ganz einfach in Kilokalorien umwandeln; eine Kilokalorie entspricht 4,1868 Kilojoule, abgekürzt kJ.Umfangreiche Kalorientabellen finden sich auf diversen Internetseiten, manche davon umfassen mehrere tausend Produkte, so dass es nicht schwer fallen sollte, das Produkt zu finden, welches gerade von Interesse ist. Anderseits sollte man aber niemals vergessen, dass Diät halten und Abnehmen nicht immer zwingend auch das Zählen von Kalorien beinhalten muss. Wer ein paar andere Regeln beherzigt, kann auch effektiv abnehmen, ohne dabei ständig auf die Kalorien zu achten. Dennoch ist es natürlich nicht verkehrt, wenn man sich mal vor Augen führt, wie viele Kalorien worin stecken - irgendwann wird es dann soweit sein, dass man ein Gefühl dafür entwickelt, was kalorienarm und was eher kalorienreich ist.