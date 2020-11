Kalorienbedarf - persönlich errechnen

Wie hoch ist eigentlich der tägliche Kalorienbedarf eines jeden Menschen? Das ist eine durchaus interessante Frage, denn wer gerne an Gewicht verlieren will, kann sich an die einfache Regel halten, dass er möglichst weniger Kalorien zu sich nehmen sollte, als sein normaler Kalorienbedarf ist bzw. weniger, als er täglich verbraucht. Und wer sein Gewicht halten möchte, sollte seinen persönlichen täglichen Kalorienbedarf wenn möglich nicht überschreiten.Nun ist aber der Kalorienbedarf von Mensch zu Mensch völlig unterschiedlich. Er hängt beispielsweise von der Größe und dem Geschlecht ab, denn große Männer brauchen beispielsweise mehr Kalorien als kleine und zierliche Frauen. Ebenfalls eine wichtige Rolle beim Kalorienbedarf spielt aber auch die ausgeübte Tätigkeit. Denn logischerweise benötigt jemand, der täglich starke körperliche Arbeit verrichtet, viel mehr Kalorien als ein anderer, der seine Zeit am Schreibtisch sitzend vor dem Computer verbringt. Ebenfalls benötigt wiederum derjenige, der viel Sport treibt, deutlich mehr Kalorien als ein anderer, der seine freie Zeit auf der Couch verbringt.Auf diese Weise und unter Berücksichtigung der genannten Faktoren lässt sich der persönliche Kalorienbedarf ganz einfach ausrechnen. Im Internet gibt es verschiedene Kalorienbedarfs-Rechner, die dabei behilflich sind. Kennt man diesen individuellen Kalorienbedarf, wird es deutlich einfacher, das Gewicht zu halten bzw. zu reduzieren oder - bei Bedarf - auch an Gewicht zuzulegen.