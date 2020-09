Kakaopulver - schwach entölt

Unter dem Begriff Kakao versteht man umgangssprachlich sowohl das fertige Getränk aus Milch und Kakaopulver, aber auch das Pulver selber. Was das Pulver anbetrifft, so versteckt sich hinter dem Namen Kakao häufig ein Gemisch aus Zucker und oftmals eher minderwertigem Kakao. Hierbei gibt es nämlich große Unterschiede. Höherwertiges Kakaopulver ist zugleich auch immer schwach entölt, was bedeutet, dass der Anteil an Kakaobutter dann noch mindestens 20% beträgt. Dadurch behält er sein Aroma eher bei und entölt wird Kakao nur aus dem Grund, dass er sich in der Milch besser auflöst. Je stärker der Kakao entölt wurde, desto weniger schmeckt er nach Kakao.Das reine, rohe Biokakaopulver ist schwach entölt und benötigt darüber hinaus keine Zusätze aus Zucker etc. Gerade zum Backen ist es wichtig, auf eine gute Qualität zu achten. Denn alle anderen minderwertigen oder mit Zucker vermischten Pulversorten sind dafür weniger geeignet. Außerdem ist auch der bessere Geschmack ein Grund dafür, qualitativ hochwertigeres Pulver zu kaufen. Um Kakaopulver herzustellen, werden zuerst die gereinigten Kakaobohnen noch ungeröstet gebrochen. Nachdem die Schale entfernt wurde, wird der Rest der Kakaobohne fein zermahlen. Zuvor jedoch werden zur Verbesserung des Geschmacks die Säuren des Kakaos durch Alkalisieren neutralisiert. Durch die Intensität der Alkalisierung bekommt das Kakaopulver seine spätere Farbe - entweder heller oder dunkler und manchmal sogar auch eher rötlich.Übrigens ist dieses hochwertige und nur schwach entölte Kakaopulver nicht nur geschmacklich besser, sondern auch gesund. Aber eben nur dann, wenn die Kakaobohne nicht auf über 42° erhitzt wurde (roher Kakao) und vor allem nur dann, wenn das Pulver nicht mit Milch und Zucker vermischt wird. Milch scheint nämlich die Aufnahme der wertvollen Antioxidanten, die sich im Kakaopulver befinden (und das immerhin in 30facher Menge wie in grünem Tee) zu blockieren. Also: Um von den gesundheitlichen Vorzügen von Kakaopulver zu profitieren, sollte er am besten roh genossen werden. Will man das hochwertige Pulver zum Herstellen des Kakaogetränks verwenden und in Milch anrühren, geht das nur, wenn man die Milch dabei aufkocht. Bei allen anderen fertigen Kakaomischungen geht das Anrühren auch mit kalter Milch.