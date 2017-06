Junges Gemüse - Blumenkohl und Brokkoli

Blumenkohl und Brokkoli sehen sowohl farblich als auch von der Größe unterschiedlich aus. Eine Gemeinsamkeit zeichnet sie jedoch aus, beides sind die gesündesten Sorten von Gemüse. Die Inhaltsstoffe von Brokkoli und Blumenkohl stärken das Immunsystem, verbessern den UV-Schutz der Haut und helfen sogar bei einigen Arten von Krebs. Beide gehören zu den Gemüsesorten, die am wenigsten Kalorien haben. In 100 Gramm Brokkoli oder Blumenkohl sind nur 25 Kalorien. Beim Kochen müssen sie schonend behandelt werden, damit die wertvollen Inhaltsstoffe nicht verloren gehen.Für Personen, die an Laktoseintoleranz leiden, sind Blumenkohl und Brokkoli wahre Kalziumquellen. Zusätzlich wird der Körper noch mit Eisen, Kalium, Folsäure und Magnesium versorgt. Das Carotin, das ebenfalls in den Gemüsesorten enthalten ist, sorgt für den Eigenschutz der Haut. Der Brokkoli enthält eine hohe Menge an Sulforaphan, dieser wirkt krebshemmend. Das wurde in einigen Studien bereits belegt. Die Krebsarten, die besonders gut auf den Genuss von Brokkoli ansprechen, sind Brustkrebs, Blasenkrebs, Darmkrebs und Prostatakrebs. Beim Blumenkohl und anderen Kreuzblütlern haben Wissenschaftler die selbe Wirkung festgestellt. Da sowohl Blumenkohl als auch Brokkoli leicht verdaulich sind, sind sie die ideale Ernährung für Kranke und Personen, die nicht alle Lebensmittel vertragen.Kein Gemüse soll zerkocht werden, das gilt auch für den Blumenkohl und den Brokkoli. Das Kochen muss nicht sein, denn das Gemüse lässt sich wunderbar roh zu Salaten verarbeiten. Auch als abendlicher Snack, zusammen mit einem Dip sind Brokkoli und Blumenkohl geeignet. Möchte man nicht darauf verzichten, das Gemüse zu kochen, soll das schonend geschehen. Die Gefahr ist groß, dass beide Gemüsesorten zu weich werden. Die Röschen sollten noch bissfest sein. Aus Brokkoli und Blumenkohl lassen sich Suppen und Hauptspeisen zubereiten. Eine Cremesuppe, die mit etwas Sahne verfeinert wird, ist gesund und schmeckt lecker. Als Hauptgericht kann man Brokkoli und Blumenkohl gratinieren oder Aufläufe damit machen.