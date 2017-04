Jakobsmuscheln - Gaumenvergnügen der Extraklasse

Jakobsmuscheln sind ein ganz besonderer Genuss. Sie sehen anders aus als die bekannten Mies- und Venusmuscheln und vor allem sind sie deutlich größer. Sie leben in Küstennähe im Mittelmeer und im Atlantik und ihre Größe misst zwischen 10 und 13 cm. Außerdem schmecken sie besser und feiner. Ihr Geschmack ist leicht nussig und etwas süßlich. Aus dem Grunde sind sie auch besonders bei Feinschmeckern äußerst beliebt. Dafür sind Jakobsmuscheln auch nicht ganz billig, der Kilopreis liegt zwischen 10 und 20 Euro.Kauft man sie noch in der Schale, muss man sie zuerst mit einem Messer öffnen. Da das nicht ganz einfach geht, kann man sie auch schon vor Ort beim Fischhändler öffnen lassen. Alternativ zu den frischen Muscheln gibt es sie auch als Tiefkühlware und in Lake eingelegt. Letztere jedoch sind geschmacklich nicht wirklich eine Alternative zu den frischen. Die eingefrorenen hingegen können geschmacklich gut mithalten. Jakobsmuscheln eignen sich übrigens prima um sie zu grillen oder braten. Wenn man sie allerdings zu lange anbrät, und das ist der häufigste Fehler bei der Zubereitung, wird das Muschelfleisch schnell zäh.Zum Anbraten erhitzt man in der Pfanne Öl oder Butter und brät dann, wenn das Fett richtig heiß ist, die Muscheln auf jeder Seite für knapp eine Minute an. Das ist ausreichend! Jetzt können die Jakobsmuscheln serviert werden, zum Beispiel mit Kräutern, gesalzen und gepfeffert oder mit einer würzigen Soße. Toll schmecken sie auch in Kombination mit Spaghetti. Dafür werden sie wie oben beschrieben angebraten. Außerdem benötigt man 150 g Schafskäse, den man zerkleinert und mit etwas frischer Petersilie, Knoblauch, Pfeffer, gehackten grünen Oliven und Peperoni würzt und dann mit etwas Olivenöl geschmeidig rührt. Währenddessen die Spaghetti al dente kochen. Wenn die Spaghetti fertig sind, abgießen, auf einem Teller anrichten, darüber die Schafskäsesoße geben und mit den Jakobsmuscheln dekorieren. Ein Gaumenschmaus!