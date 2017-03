Jaipur Geruch - zartes Lammfleisch und raffiniert gewürzt

Eine Spezialität aus Jutta Schützs neuem LOW CARB Buch - LOW CARB Weltreise, ein Lammfleisch in einer typischen Joghurt-Gewürzmarinade, leicht und bekömmlich als herzhafte Mahlzeit zubereitet. Low Carb - next generation cooking reduziert die Kohlenhydrate in unseren Gerichten, das so zubereitet Lammfleisch ist eine kulinarische Köstlichkeit und eine gelungene Abwechslung aus der weltberühmten und vielseitigen indischen Küche.Joghurt-Lammfleisch mit Kokos und Safran (4-5 Personen)Zutaten:1 ½ kg Lammfleisch2 Zwiebeln, 1 Knoblauchzehe klein hacken60 g frische Ingwerwurzel6 getrocknete Chilischoten½ TL Kreuzkümmel, 2 TL gemahlener Koriander¼ TL gemahlener Kardamom, Zimt1 TL Curry-Pulver, ½ TL Safran, 3 TL Salz200 g Natur-Joghurt3 EL KokosraspelnZubereitung:Das Lammfleisch in Würfel schneiden und mit den Zwiebeln anbraten. Die fein gehackten Gewürze dazugeben und 1 Stunde bei zarter Hitze mit Deckel garen. Dann den Joghurt unterrühren und wieder 5 Minuten garen. Zum Schluss die Kokosraspel beim Servieren drüber streuen.