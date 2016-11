Ist Instant Tee gesund?

Instant Tee ist ein beliebtes Erfrischungsgetränk, das einfach in der Zubereitung ist. Er kann heiß oder kalt getrunken werden. Je nach Geschmack verwendet man mehr oder weniger des Pulvers. Das Granulat enthält 10 Gramm Tee Extrakt pro Liter, weiters noch Aromastoffe und Zucker. Damit sich die Stoffe besser aufläsen, findet man Zusatzstoffe wie Natrium- oder Kaliumhydroxid. Oft ist in den Tees noch Teein oder Koffein enthalten, es kommt auf die Sorte an. Die beliebteste Geschmacksrichtung ist Zitrone.Der Vorteil gegenüber herkömmlichen Tees ist, dass er schnell trinkfertig ist. Ein Warten, bis der Tee gezogen hat, ist nicht notwendig. Jeder kann sich aus den verschiedenen Sorten selbst seine Mischung, wie er sie möchte, zubereiten. Der Handel bietet spezielle Instant Tees für Babys an. Diese enthalten keinen Zucker im Gegensatz zu den herkömmlichen Sorten. Kräutertees sind ebenso beliebt wie Instant Tee mit Fruchtgeschmack. Die Konzentration der Wirkstoffe ist in löslichen Tees in relativ gering.Instant Tee wird aus Teeblättern hergestellt, deren Qualität geringer ist. Während der Herstellung gehen wichtige Inhaltsstoffe verloren, die man in herkömmlichen Tees findet. Möchte man eine Krankheit mit Tee kurieren, eignet sich Instant Tee dafür nicht. Grund dafür ist die geringe Menge an Inhaltsstoffen und der hohe Zuckergehalt. Ebenso ist es nicht möglich, mit Instant Tee abzunehmen. Kleinen Kindern sollten den Tee nur in geringer Menge trinken und dann aus einer Tasse und nicht aus dem Fläschchen. Das gilt jedoch für alle Getränke, die Zucker enthalten. Als Durstlöscher sollte man auf selbst zubereitete Tees zurückgreifen, da eine Tasse Instant Tee oft mehr als 2 Würfel Zucker enthält. Tee aus Teeblättern oder im Beutel kann jeder selbst nach seinen Wünschen zuckern. Möchte man sich gesund Ernähren, ist es besser, sich die Zeit zu nehmen und herkömmlichen Tee zubereiten. Es dauert zwar etwas länger, ist aber viel gesünder.