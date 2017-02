Ist brauner Zucker gesünder

Weißer Zucker ist äußerst ungesund und deswegen greifen viele lieber auf den braunen Zucker zurück. Aber ist denn nun eigentlich etwas Wahres dran an der Annahme, dass brauner Zucker gesünder ist als der weiße? Immerhin sieht er irgendwie natürlicher aus, was aber längst noch nicht bedeuten muss, dass er auch gesund ist. Außerdem gibt es 3 Arten von braunem Zucker.Zum einen den Vollzucker, der aus Zuckerrüben hergestellt wird und nicht raffiniert ist. Weiterhin den Vollrohrzucker, der aus Zuckerrohr hergestellt wird und zuletzt noch den Braunzucker, bei dem es sich um normalen, aber karamellisierten Zucker handelt, der zudem mit Sirup braun gefärbt wurde. Immerhin enthalten der Voll- und der Vollrohrzucker mehr Mineralstoffe im Vergleich zum weißen Zucker, die Menge ist jedoch ausgesprochen gering. Allerdings ist der Geschmack von Rohrzucker etwas anders, nämlich leicht karamellig und aromatisch. Deswegen ist er auch ideal zum Backen, zum Kochen oder auch zur Zubereitung von Chutneys oder Getränken.Was das Gesunde anbetrifft, ist die Einschätzung von Ernährungsexperten allerdings eher ernüchternd: Zucker ist und bleibt Zucker, so deren Meinung, da ist es egal, ob es sich dabei um weißen oder braunen handelt. Grundsätzlich sollte mit Zucker sparsam umgegangen werden, da alle Sorten schlecht für die Zähne sind und ganz davon abgesehen nur "leere" Kalorien liefern. Das bedeutet, sie begünstigen Übergewicht und verringern die Nährstoffdichte in der Nahrung. Außerdem stehen alle Zuckerarten in Zusammenhang mit Diabetes mellitus und verschiedenen Herzkrankheiten. Übrigens ist auch Honig eine nicht wirklich gesündere Alternative zu Zucker. Besser wäre da das Verwenden von Agavendicksaft oder - am gesündesten - von pürierten Datteln, das aber geht freilich nur bei Smoothies oder Süßspeisen, nicht aber bei Kaffee oder Tee.