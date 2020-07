Intervallfasten - Zwei Tage pro Woche

Glaubt man den britischen Forschern aus Manchester, die vor einigen Jahren das so genannte "Intermittent Fasting" (Intervallfasten) entwickelt haben, ist Abnehmen ganz einfach. Das Prinzip der "5:2-Diät": An zwei Tagen in der Woche wird die Kalorienzufuhr stark eingeschränkt, für Frauen sind an diesen Tagen 500 Kilokalorien erlaubt. Die restliche Woche über darf man essen, was man möchte. Beim Intervallfasten werden also nicht täglich Kalorien gezählt, sondern nur an zwei Tagen in der Woche, die man frei wählen darf. An den Fastentagen kann man die erlaubte Kalorienmenge entweder in einer Mahlzeit oder auf zwei Mahlzeiten verteilt zu sich nehmen. Im letzten Fall müssen aber zwölf Stunden zwischen den Mahlzeiten liegen. Trinken darf man an den Diättagen ausschließlich Wasser, Tee und schwarzen Kaffee.In einer Studie der britischen Forscher wurde belegt, dass das Prinzip tatsächlich funktioniert. Eine Gruppe von 75 Probandinnen verlor über einen Zeitraum von vier Monaten mehr Gewicht und Körperfett als eine Vergleichsgruppe, die auf eine normale Diät mit kalorienreduzierter Kost setzte. In der Intervall-Fastengruppe verloren die Teilnehmerinnen im Schnitt fünfeinhalb Kilogramm, in der Vergleichsgruppe nur drei Kilogramm.Ursprünglich war diese Diätform für Hochrisikopatientinnen zur Prävention von Brustkrebs entwickelt worden. Da das Intervallfasten mit einer deutlichen Gewichtsabnahme einherging, machte es bald als Schlankheitskur von sich reden. Das Intermittend Fasting soll angeblich auch anderen Krankheiten vorbeugen und lebensverlängernd wirken. Diese Wirkungen sind jedoch nicht durch Studien belegt.Ernährungsexperten äußern sich dementsprechend skeptisch in Bezug auf die 5:2-Diät. Zum Einen ist die Kalorienmenge von 500 oder 600 Kilokalorien willkürlich gewählt. Zum Anderen wurden die langfristigen Folgen des Programms bislang nicht untersucht. Eine sehr starke Begrenzung der Kalorienmenge kann unter Umständen zu Nebenwirkungen wie Schlafproblemen, Nervosität oder Angstgefühlen führen. Einige Gesundheitsexperten befürworten dagegen einen Fastentag in der Woche. Allerdings sollte man an den übrigen Tagen nicht wahllos alles essen, sondern vornehmlich Gemüse und Fisch, dafür aber wenig Fleisch zu sich nehmen.