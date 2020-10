NAHRUNG NÄHRSTOFFE

In der Nahrung steckt mehr als nur Geschmack

Ernährung spielt eine wichtige Rolle. Die einen schlemmen mit Vergnügen, schwelgen in lukullischen Köstlichkeiten und andere ernähren sich wiederum streng diszipliniert nach "Gesundheitsplan". Das eine kann genauso falsch sein, wie das andere. Auf das gesunde Mittelmaß kommt es an. Rot, grün und gelb - diese Faustregel gilt für jeden Tag. Frisches Obst und Gemüse sollten immer auf dem Plan stehen. Doch wir dürfen und sollen sogar auch "sündigen" und uns eine kleine "Schokoladenauszeit" gönnen. Schokolade ist übrigens gut fürs Herz. Allerdings ist in dieser Hinsicht Bitterschokolade gemeint und natürlich auch nicht eine ganze Tafel, sondern nur ein paar Stückchen Schokolade.Der Schokolade wird im Übrigen nachgesagt, dass sie ein geistiger Fitmacher mit Gute-Laune-Garantie ist. Gerade dann, wenn wir müde und ausgepowert sind, kann ein Stückchen Schokolade für neuen Antrieb sorgen und die Müdigkeit schwindet dahin. Schokolade ist gut fürs Gemüt und macht uns glücklich. Immerhin steckt im Kakaopulver der Schokolade Ethylphenylamin und genau diese regt im menschlichen Gehirn die Produktion von Tryptophan und Serotonin an. Die Glückshormone werden sofort freigesetzt. Tryptophan ist eine essenzielle Aminosäure, welche der menschliche Organismus nicht selbst produzieren kann. Aus diesem Grund ist es sehr wichtig, Tryptophan täglich über Nahrungsmittel aufzunehmen.Nicht nur in der Schokolade ist die Aminosäure vorhanden, auch in bestimmten Käsesorten - wie Parmesan und Emmentaler - steckt anteilig Tryptophan und selbst in Nüssen (Haselnüsse / Cashew-Nüsse / Erdnüsse), in Sojabohnen und Weizenkeimen als auch in Haferflocken und Magerquark ist Tryptophan vorhanden. Ganz oben auf der Liste, neben der heiß geliebten Schokolade, stehen natürlich die Bananen, welche immer für gute Laune sorgen. Bananen haben den Vorteil, dass sie nicht dick machen, dass sie gesund sind und zugleich auch noch sättigen. Zudem enthalten sie komplexe Kohlenhydrate - d.h. Einfach- und Mehrfachzucker - und somit werden Bananen zum wertvollen Energielieferanten.Schokolade, Banane und Co schenken uns mehr Energie und machen glücklich.